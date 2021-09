Toni Bou et Laia Sanz agrandissent leur légende

in

18/09/2021 à 18:33 CEST

Ils sont l’histoire du Trial et leur légende durera pour toujours. Toni Bou et Laia Sanz ont recommencé. Bou (Repsol Honda), après avoir terminé hier en tête de la dernière manche du Championnat du Monde, disputée à Gouvela (Portugal), a été proclamé Champion du Monde de TrialGP, qui est son quinzième en plein air, son vingt-neuvième de son sport carrière.

Toni Bou n’avait besoin que d’un point pour être proclamé champion, mais il ne s’est pas contenté d’obtempérer et a montré sa domination dans la compétition en étant premier et, avec cela, en ajoutant les vingt points. Depuis 2007, il a remporté tous les titres en trial et son déjà 15 en plein air, en rajoute 14 en X-Trial.

De son côté, Laia Sanz est revenue en tête du Championnat du Monde de Trial après 8 années durant lesquelles elle s’est consacrée au monde de l’enduro et du Dakar. La coureuse de Corbera a remporté son 14e championnat du monde, remportant également la dernière épreuve au Portugal, ajoutant les 20 points dont elle avait besoin pour remporter la couronne. Le pilote Gas Gas il avait remporté son dernier championnat du monde en 2013 et les ajoute aux cinq en Enduro.