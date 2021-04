Toni Bou et Nandu Jubany, deux maîtres qui se défient

15/04/2021 à 11:38 CEST

Pour une journée , Toni Bou a été placé sous les ordres du chef Nandu Jubany dans un double défi qui comprenait des classes de maître d’essai pour le maître du poêle. Toni Bou, 28 fois Champion du Monde et Nandu Jubany, chef renommé aux trois soleils Repsol, ont changé de rôle pour une journée. Dans la vidéo, vous pouvez voir quelques-uns des meilleurs moments des deux personnages de leurs métiers respectifs. +

TONI BOU:

«Nous avons eu une journée où je pense que Nandu Jubany et moi avons passé un très bon moment. C’était formidable de pouvoir apprendre à cuisiner avec un professeur à côté de moi comme Nandu. Comme vous pouvez le voir, je ne pense pas que je vais me consacrer à cela. J’ai été étonné du niveau de préparation de n’importe quel plat, aussi simple que cela puisse paraître. Ce fut une bonne expérience et je pense que Nandu a également passé un bon moment avec le vélo de trial & rdquor ;.

NANDU JUBANY

«Aujourd’hui, le défi a été très bon, mais je pense que je ne vais pas me consacrer au procès. Il faut être très fou pour faire ce que font ces grands athlètes. Cependant, je pense que la cuisine peut aider les pilotes, non seulement à prendre soin d’eux-mêmes lorsqu’ils mangent, mais aussi à les aider à se concentrer et à être calmes lorsqu’ils travaillent sous pression. Toni a très bien réussi & mldr; en tant qu’apprenti. J’espère juste qu’il remportera une autre Coupe du monde pour voir comment il prépare un plat comme celui qu’il a fait aujourd’hui pour son équipe.