Toni Bou gagne en France et est plus leader

04/07/21 à 19:58 CEST

Toni Bou28 fois champion du monde de trial, il a remporté aujourd’hui à Charade (France) sa deuxième victoire de l’année au championnat du monde outdoor. Après avoir bouclé un premier tour très serré, le pilote Repsol Honda a terminé les 12 zones, marquant 19 points. Dans l’après-midi, le pilote de l’équipe Repsol Honda n’a commis qu’une seule erreur et a terminé la deuxième manche avec seulement 5 points.

Avec ce résultat et après avoir remporté la première des deux courses disputées en Italie, Toni Bou augmente la distance de leader au classement général avec un total de 57 points accumulés et 10 d’avantage sur Adam Raga et compte déjà 220 victoires à son palmarès.Toni Bou a reconnu qu'”aujourd’hui, je suis très heureux. Après avoir commis une erreur au premier tour, le deuxième a été incroyable. J’ai commis un cinq inhabituel, mais plus que pour les points, ce fut un très bon tour à cause des sensations que j’ai. Dans l’ensemble, ce fut un très bon week-end pour nous, Je me sentais très compétitif après les changements sur le vélo. Nous l’avons ajusté à la hauteur de cette course et cela a vraiment fonctionné pour nous. Je tiens à féliciter toute l’équipe pour le travail. Maintenant, nous partons en vacances avec un très bon goût dans la bouche et très bien récupéré. Andorre est toujours compliqué pour moi, mais j’ai aussi une motivation supplémentaire & rdquor ;.

La troisième manche de la Coupe du monde se déroulera en Andorre les 20, 21 et 22 août.

GP de France :

1er Toni Bou (Honda) 24

2e Matteo Grattarola (Bêta) 46

3e Adam Raga (TRRS) 46

4e Takahisa Fujinami (Honda) 50

5e Miquel Gelabert (Gaz Gaz) 52

Voici comment se déroule la Coupe du monde :

1er Toni Bou (Honda) 57

2e Adam Raga (TRRS) 47

3ºMattero Grattarola (Bêta) 43

4e Takahisa Fujinami (Honda) 42

5ème Jeroni Fajardo (Sherco) 33