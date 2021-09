Toni Bou, pour la barrière des 30 titres

20/09/2021

Le à 14:14 CEST

.

Toni Bou (Repsol Honda), champion du Championnat du Monde de Trial GP samedi dernier à Gouveia (Portugal) avec qui il a atteint 15 couronnes mondiales consécutives en trial extérieur, a déclaré que son toit l’avait dépassé “il y a de nombreuses années” et cela après 29 titres (15 en extérieur et 14 en intérieur) leur objectif “est de pouvoir en obtenir un autre”.

“C’est un numéro 30 spectaculaire et nous aurons la chance de l’essayer en novembre, si tout se passe bien et que cette pandémie que nous vivons le respecte, en Coupe du monde en salle », a déclaré Bou à propos de l’option d’atteindre trente titres dans une interview publiée ce lundi par son équipe, Repsol Honda.

Concernant le monde le plus récent, Bou considérait qu’il n’était pas l’un des vainqueurs les plus durs. “Terminer avec 22 points d’avance est plus qu’une course et je pense que j’ai eu une Coupe du monde où j’ai terminé avec trois ou quatre points d’avanceCelles-ci ont été plus serrées et se sont battues jusqu’au bout”, a-t-il expliqué.

Le natif de Barcelone a parlé de la blessure qu’il a subie avant le début de la saison, juste un mois après la première course. “C’était très difficile, notamment à cause de la cheville plutôt que de la fracture du péroné, mais nous avons fini par récupérer et le résultat en Italie était bien meilleur que ce à quoi on pouvait s’attendre en raison de ma condition physique”, a-t-il avoué.

A 34 ans, Bou a parlé de son avenir sur et en dehors de la piste. “Nous continuerons la compétition et physiquement nous mettrons fin à cette reprise, maintenant nous voulons nous concentrer davantage sur un volume de pré-saison et arriver le mieux possible aux prochaines courses. En dehors de la piste, nous formons également une équipe avec Jordi Pasques”, a-t-il déclaré. .

Sur le retrait des Japonais Takahisa Fujinami, son coéquipier qui après 26 saisons dans la compétition de haut niveau dans laquelle il a remporté un titre mondial en 2004, 34 victoires et 355 participations, Bou a affirmé qu'”un jour le moment devait venir” et que “c’est très triste car ‘Fuji’ Il est un pilote très charismatique, un coéquipier incroyable et il va beaucoup nous manquer.”

Maintenant Toni Bou, le coureur avec le plus de titres mondiaux de l’histoire du trial, se prépare pour le championnat du monde X-Trial qui culminera en novembre avec trois épreuves qui se dérouleront à Andorre-la-Vieille, Barcelone et Braga.