Toni Braxton avait envisagé de prendre sa retraite avant “The Masked Singer”, mais cette icône de la musique l’a arrêtée

S’il n’y avait pas eu une légende de la musique surprenante, Toni Braxton aurait quitté le monde de la musique il y a des années, ce qui signifie qu’elle ne serait jamais apparue dans The Masked Singer la semaine dernière. En 2013, Braxton a choqué ses fans en annonçant son intention d’abandonner la musique pour se concentrer sur le jeu d’acteur. Cependant, Prince l’a convaincue plus tard de continuer. Braxton a même remporté son septième Grammy après son retour à la musique, remportant le prix du meilleur album R&B pour Love, Marriage & Divorce.

En 2013, à la suite d’un dépôt de bilan en 2007 et révélant en 2010 qu’elle avait reçu un diagnostic de lupus, Braxton a déclaré au Grio qu’elle prévoyait de quitter la musique. “Pour ce que je fais, je dois l’aimer. Je dois ressentir cette excitation et c’est parti”, a déclaré Braxton à l’époque. “Je ne vais tout simplement plus faire d’albums; peut-être en tournée de temps en temps ici et là parce que j’aime jouer, mais pas autant que par le passé. Mais pas de nouveaux projets.”

Lors d’un épisode de 2013 de Braxton Family Values, Braxton a également déclaré à son collaborateur Babyface qu’elle n’avait vraiment aucun intérêt à enregistrer à nouveau. “J’ai eu une discussion avec mes sœurs et je leur ai dit que je ne voulais plus faire de musique”, a déclaré Braxton. “Je ne le fais vraiment pas. Je ne suis vraiment plus dedans. J’ai vraiment essayé. Je ne sais plus quoi chanter.”

Ses sentiments à propos de la musique ont soudainement changé après une rencontre fortuite avec Prince. Après la mort du chanteur en 2016, Braxton a déclaré à NBC News que l’une des choses qu’elle aimait le plus chez le chanteur de “Purple Rain” était son soutien aux autres artistes. “Il m’a appris à préserver ma musique, mon talent et à ne jamais compromettre mon intégrité”, se souvient Braxton. “Prince était l’un des artistes qui m’a appelé quand j’étais sur le point de prendre ma retraite et il m’a dit : ‘Toni Braxton, tu ne peux pas prendre ta retraite. C’est trop tôt et tu es doué pour penser ça.’

Prince a également offert son aide pendant les moments les plus difficiles de la vie de Braxton. “Quand j’ai connu ma deuxième faillite, il m’a appelé pour lui parler en tournée, mais je n’ai pas pu parce que je venais d’être diagnostiquée avec le lupus”, a-t-elle déclaré à NBC News. “Il était comme un frère aîné qui se précipitait toujours pour sauver la situation pendant mes moments les plus difficiles.”

La décision de Braxton de revenir à la musique a porté ses fruits. En 2014, elle sort Love, Marriage & Divorce, une collaboration avec Babyface qui lui vaut le septième Grammy de sa carrière. Son album 2018 Sex & Cigarettes a été nominé pour le meilleur album R&B, tandis que le single “Long as I Live” a été nominé pour la meilleure performance R&B et la meilleure chanson R&B. En août 2020, elle sort son neuvième album, Spell My Name. Elle continue également de jouer dans Braxton Family Values ​​sur WE tv avec ses sœurs et leur mère Evelyn. Au cours de la première semaine de la saison 6 de The Masked Singer, Braxton est devenue la troisième célébrité éliminée après avoir interprété “Levitating” de Dua Lipa dans le costume de Pufferfish.