Toni Cantó quitte Ciudadanos quelques minutes après qu’Arrimadas lui ait proposé d’entrer dans l’exécutif

Toni Cantó quitte Ciudadanos. Jusqu’à présent, le porte-parole de la formation orange dans la Communauté valencienne cessera de faire partie du parti et abandonnera également son acte de député dans les Cortes valenciennes, après avoir refusé la proposition d’Inés Arrimadas de l’inclure dans la nouvelle concentration permanente « . « avec le fait que le leader a voulu éteindre la crise déclenchée par les événements de Murcie et de Madrid. Il était l’une des voix les plus critiques de la dérive du parti ces derniers mois.

