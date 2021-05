Dream Horse voit Jan Vokes entreprendre une toute nouvelle entreprise en élevant son propre cheval avec le soutien de sa ville du sud du Pays de Galles. Il vient d’un lieu de passion et de véritable amour pour les animaux, tout en prenant soin de ses parents âgés et de son mari Brian (joué par Brian Teale). Lorsque le patron du club de Damian Lewis, Howard Davies, arrive, Vokes devient inspiré pour élever Dream et il devient un champion.