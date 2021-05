Toni Collette rejoint Colin Firth dans le drame policier de HBO Max The Staircase ⋆ .

Selon Variety, l’actrice Toni Collette, lauréate d’un Emmy et d’un Golden Globe, a officiellement signé pour jouer aux côtés du lauréat d’un Oscar Colin Firth dans la prochaine adaptation en série limitée de HBO Max de L’escalier. Il est basé sur les véritables docuseries criminelles de Netflix du même nom. Collette devrait incarner le rôle de Kathleen Peterson, une dirigeante d’entreprise, mère, belle-mère de cinq enfants et épouse du romancier américain Michael Peterson, condamné pour le meurtre de Kathleen en 2003.

Basée sur les docu-séries de vrais crimes de Jean-Xavier de Lestrade et divers livres et rapports sur l’affaire, la série limitée est une exploration de la vie de Michael Peterson, de sa famille tentaculaire en Caroline du Nord et de la mort suspecte de sa femme, Kathleen Peterson. En 2001, Peterson a été arrêté pour le meurtre de sa deuxième épouse après avoir affirmé qu’elle était décédée après être tombée dans les escaliers de leur domicile en raison de la consommation d’alcool et de Valium. Cependant, le rapport d’autopsie réfute les affirmations de Peterson car il a été conclu qu’elle est décédée des suites de plusieurs blessures, y compris des coups à l’arrière de la tête avec un objet contondant.

L’escalier sera écrit et réalisé par Antonio Campos (Le diable tout le temps, Le pecheur) et Maggie Cohn (American Crime Story), qui servent tous les deux de showrunners. The Max Original est une coproduction entre HBO Max et Annapurna Television, avec Campos et Cohn comme producteurs exécutifs.

L’actrice australienne est surtout connue pour ses performances acclamées dans des films comme Le sixième sens, Little Miss Sunshine, Jésus Henry Christ, Héréditaire, et Couteaux sortis, ainsi que des émissions de télévision comme États-Unis de Tara et Incroyable. Pour son rôle de Lynne Sear dans M. Night Shyamalan’s Le sixième sens, elle a remporté une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle. Elle sera ensuite vue dans la photo d’horreur de Guillermo del Toro Ruelle du cauchemar et la série dramatique à suspense de Netflix Des morceaux d’elle.