Toni Costa parle de la séparation d’Adamari: était-il infidèle?

. Toni Costa a donné sa vérité sur la séparation d’Adamari López: que leur est-il arrivé?

Comme un seau d’eau froide, ce vendredi les fans d’Adamari López et Toni Costa ont reçu la confirmation faite par la Portoricaine de la séparation du père de sa fille, un couple considéré comme l’un des plus beaux et des plus stables du monde du divertissement.

Et après presque 10 ans de coexistence, et l’annonce de l’animatrice de télévision sur sa décision de se séparer de la danseuse pour réévaluer sa relation et sa propre vie, Toni Costa a également abordé la question et lui a donné la vérité sur ce qui se passe entre lui et le belle portoricaine.

L’Espagnol s’est tourné vers son compte Instagram pour partager une déclaration à l’opinion publique, dans laquelle il a non seulement souligné à quel point il était heureux avec Adamari au cours des 10 dernières années, mais a également précisé que surtout sa petite fille Alaïa continuerait d’être votre haute priorité.

Il a également appelé ses fidèles à agir avec compréhension et soutien, au milieu de cette période difficile que traverse le couple.

“Bonjour la famille! Vous savez que je vous ai toujours fait partie de ma vie, je n’ai pas seulement partagé avec vous mon quotidien, mais aussi les moments les plus importants qui ont marqué ma vie familiale et professionnelle. Par conséquent, il est essentiel pour moi de continuer à compter sur votre compréhension et votre soutien à cette occasion », a commencé Toni dans sa lettre, où il a mentionné que la séparation est temporaire.

“Avec toute l’affection, le respect et la gratitude que j’ai pour vous, je vous informe qu’Adamari et moi sommes temporairement séparés”, a déclaré Costa. «Cela fait 10 ans de relation où nous avons vécu des moments incroyables et inoubliables en couple et où l’union et l’amour nous ont amenés à réaliser ce que nous voulions le plus, être parents. Alaïa est un être de lumière, fruit de notre amour et mérite maintenant et toujours d’avoir l’amour, le bonheur et la stabilité ».

Le danseur, qui a commencé sa romance avec la présentatrice et actrice sur les forums de Mira Quien Baila, a montré qu’il n’abandonnera pas et continuera à se battre pour pouvoir retourner auprès de la mère de sa fille.

“Nous continuerons à travailler main dans la main avec Dieu pour récupérer notre famille et avoir un avenir ensemble”, a ajouté l’Ibérien.

«Ce sont les seules déclarations que je vais faire et j’apprécie le respect que vous pouvez me témoigner en ce moment pour le bien de nous et de notre fille. J’apprécie toujours vos prières et votre amour inconditionnel », a conclu Toni.

Adamari, pour sa part, a également partagé un message sur son Instagram, où elle a révélé que c’était elle qui avait pris la décision de se séparer de Toni.

«Aujourd’hui, je veux partager avec vous que j’ai décidé de me séparer de Toni. Je sais que c’est une nouvelle difficile à communiquer et à assimiler, mais comme je l’ai toujours fait et avec l’honnêteté qui me caractérise, je préfère être écoutée de moi. Comme vous le savez bien, je me concentre depuis longtemps sur un mode de vie sain et c’est précisément cette étape de réflexion qui m’a conduit à franchir cette étape de ma vie. Après presque 10 ans d’union et ayant la joie d’avoir notre bien-aimée Alaïa ensemble, j’ai décidé de réévaluer notre relation et de nous donner un peu de temps pour voir si nous pouvons la sauver », a déclaré la Portoricaine.

Jusqu’à présent, aucun des deux n’a révélé de détails spécifiques sur ce qui a conduit Adamari à se séparer du chorégraphe, mais dans les réseaux, il ne manque pas de ceux qui ont évoqué des rumeurs d’infidélités présumées par les Espagnols, commente Toni lui-même l’année dernière. déni catégorique, tel que rapporté par le journal de Los Angeles La Opinion.