Toni Kroos arrête de jouer pour l’Allemagne après le rapport de l’UEFA 2021

Le milieu de terrain du Real Madrid Toni Kroos arrêtera de jouer pour l’équipe nationale allemande après le prochain UEFA Euro 2021, selon un rapport publié aujourd’hui dans le journal allemand Bild.

Kroos établira le Real Madrid comme son objectif principal au cours des dernières années de sa carrière de footballeur professionnel, ce qui pourrait éventuellement l’aider à avoir un meilleur déclin et finalement peut-être même à prendre sa retraite plus tard que ce qu’il pourrait prévoir.

Le milieu de terrain a disputé 101 matches pour l’Allemagne, marquant 17 buts et remportant une Coupe du Monde de la FIFA et une Eurocup de l’UEFA.

Il ne sera pas facile pour l’Allemagne de remplacer Kroos, mais c’est une bonne nouvelle pour le Real Madrid si le rapport est exact. Les Blancos profiteront de la carrière de Kroos pendant plus longtemps et le milieu de terrain lui-même évitera également les blessures et la fatigue pendant les pauses de la FIFA.

Le contrat de Kroos avec le Real Madrid expire en 2023 et il aura alors 33 ans.