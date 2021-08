Toni Kroos dit que le Bayern Munich remportera le titre de Bundesliga, veut que Julian Nagelsmann le remporte

Souvent, dans un passé récent, lorsque Toni Kroos parle du Bayern Munich ou de son propre mandat personnel au club, ce qu’il dit semble être chargé de controverse ou de spéculation. En particulier, Kroos et Uli Hoeness ont eu leur juste part de joutes verbales récemment, mais Kroos pense toujours que son ancienne équipe va être sacrée championne de Bundesliga pour la dixième saison consécutive. S’adressant à Bild am Sonntag ce week-end, Kroos a exprimé sa conviction que le Bayern a toujours ce qu’il faut pour lever à nouveau la meisterschale, malgré tous les changements qu’ils ont subis cet été (Bild).

Le Bayern a perdu David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez cet été. Ajoutez à cela le fait que Lucas Hernandez, Alphonso Davies et Marc Roca se remettent de leurs problèmes de blessures respectifs et la sélection de l’équipe de Julian Nagelsmann soulèvera quelques points d’interrogation. Il a des choix difficiles à faire pour le match d’ouverture de la saison du Bayern contre le Borussia Mönchengladbach. Malgré les blessures du Bayern et les principaux départs estivaux, Kroos a toujours le sentiment d’avoir la meilleure équipe de Bundesliga et remportera donc à nouveau le titre ; « La réponse n’est pas difficile : Bayern. Parce qu’ils ont la meilleure équipe. Il y aura des phases dans lesquelles ils auront des problèmes. Il y a eu de telles phases ces dernières années, mais au final, cela suffira encore », a expliqué le milieu de terrain du Real Madrid.

Pour les joueurs non-Bayern ou les anciens joueurs du Bayern, il y a sans doute un désir sous-jacent d’un nouveau champion de Bundesliga. Personne n’a battu le Bayern depuis le Borussia Dortmund lors de la saison 2011/2012, alors qu’il était dirigé par Jurgen Klopp. Dietmar Hamann ainsi que le manager du FC Cologne Stefan Baumgart ont tous deux récemment déclaré qu’ils pensaient que le Bayern serait détrôné cette saison, mais Kroos a toujours une affinité pour son ancienne équipe et soutient certains de ses coéquipiers allemands. «Je ne le vois pas du point de vue du fan normal. La plupart des visages que je connais sont encore au Bayern, quelques gars que j’aime bien, comme Joshua Kimmich. Donc ça ne me dérangerait pas qu’ils redeviennent champions », a-t-il déclaré.

Alors qu’il a disputé deux finales DFB-Pokal distinctes avec le RB Leipzig en tant que manager, ce sera une autre saison où Nagelsmann a de sérieuses chances de remporter l’argenterie pour la première fois en tant que manager. Il a montré à quel point il peut être positif avec ses mandats à la fois à Leipzig et au TSG Hoffenheim et Kroos pousse vraiment le joueur de 34 ans à gagner lors de sa première saison à la tête du Bayern. “Je souhaite également le titre à Julian Nagelsmann parce que je pense qu’il sera un entraîneur de haut niveau. Et un titre de champion lors de la première saison facilitera certainement ses débuts au Bayern », a insisté Kroos.

Enfin, Kroos a donné l’une des prédictions les plus simples qui ne prend certainement pas un spécialiste des fusées pour le comprendre. Après sa saison record de 41 buts en Bundesliga, Robert Lewandowski est celui qui, selon Kroos, remportera un autre Torjägerkanone. “Si tout se passe normalement, Robert Lewandowski recommencera”, a-t-il déclaré sans hésiter.