Toni Kroos du Real Madrid détaille un combat avec une blessure qui l’a affecté pendant l’Euro et a nécessité des analgésiques pour rester sur le terrain

Le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a détaillé ses récents problèmes de blessures et comment il avait utilisé des analgésiques au cours des six derniers mois pour l’aider à rester sur le terrain.

L’ancienne star du Bayern Munich et de l’équipe nationale allemande, qui n’a plus joué depuis l’Euro, a expliqué à quoi il avait affaire.

“Je suis content parce qu’aujourd’hui j’ai pu faire ma troisième séance d’entraînement avec l’équipe sans avoir mal après six ou sept mois de douleur, donc c’est un très bon sentiment”, a déclaré Kroos à Goal. « Je n’ai pas joué depuis trois mois, le dernier match était le 29 juin, au Championnat d’Europe, donc je dois gagner un peu de rythme. Mais le plus important est que cela ne me dérange pas beaucoup. À partir de maintenant, nous pouvons commencer à parler des jeux.

Kroos est allé plus loin et a donné la chronologie du début de ses problèmes.

«J’ai commencé à ressentir un malaise en mars environ et je savais qu’il y avait quelque chose dans mon aine. A partir de là je savais que si je continuais à jouer j’en arriverais au point de ne plus pouvoir, mais c’était très difficile d’arrêter car je devais jouer les quarts de finale et les demi-finales de la Ligue des Champions, puis le Championnat d’Europe “, a déclaré Kroos.

Bien qu’il ait toujours favorisé un traitement conservateur des blessures, Kroos a admis qu’il devait utiliser des analgésiques pour surmonter l’inconfort.

“Ce n’était pas une option d’avoir une opération ou quelque chose comme ça, je n’y ai pas pensé parce que je préfère toujours, s’il n’y a pas d’autre moyen, le faire avec un traitement conservateur, qui m’a toujours aidé”, a déclaré Kroos. « Cela a duré un peu plus longtemps, c’est vrai, mais j’ai joué six mois avec douleur, ou pas avec douleur mais avec beaucoup de pilules et entre les matchs avec beaucoup de douleur. Je savais que ça durerait un peu plus longtemps maintenant.