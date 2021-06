Toni Kroos du Real Madrid sait que la pression est sur l’Allemagne après sa défaite contre la France

in

L’Allemand Toni Kroos n’a pas été totalement déçu de la défaite 1-0 de son équipe contre la France, mais la star du Real Madrid sait que les choses sont devenues plus compliquées avec la défaite.

« Je pense que nous avons livré une grande partie de ce que nous avions prévu pour ce match. Nous avons joué un match décent à mon avis et avons eu suffisamment d’occasions de marquer un but. Un but malchanceux a décidé du match », a déclaré Kroos (tel que capturé par Tz).

Kroos a compris à quel point la France était talentueuse, mais a vu son équipe échouer tout simplement à capitaliser sur leurs opportunités.

Toni Kroos comprend ce qui attend l’Allemagne. Photo de Matthias Hangst/.

« Il était clair pour nous qu’ils avaient cours et que nous ne pouvions pas les éteindre plus de 90 minutes. Nous avons beaucoup vérifié, j’ai vu relativement peu de contre-attaques de la France. Nous aurions pu en faire plus afin de créer une autre chance dans certaines situations », a déclaré Kroos.

Même en voyant des choses prometteuses de la part de son équipe, Kroos sait que la pression est maintenant sur les Allemands pour qu’ils performent.

« Si vous perdez le premier match et n’avez que trois matchs de groupe, la pression est forte. Nous n’avons pas besoin d’en parler », a déclaré Kroos.