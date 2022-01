Toni Kroos : « Je veux finir ma carrière ici »

Juste au moment où vous pensiez que vous ne pouviez pas l’aimer plus, Toni Kroos a doublé sa position aujourd’hui selon laquelle il veut prendre sa retraite en tant que joueur du Real Madrid, et il était assez confiant dans le fait que cela devienne réalité.

Dans une interview avec Sky TV, Kroos a déclaré: « Je veux terminer ma carrière ici et c’est ainsi que cela se passera.

« Quand cela arrivera-t-il exactement, je ne peux pas répondre exactement, si ce sera en 2023 ou un an ou deux plus tard. Nous n’insisterons pas trop là-dessus. Je sais ce que j’ai au club et ils savent ce que j’ai trouvé. À un moment donné, nous aborderons de manière détendue.

Ce sont des citations bienvenues pour tous les fans du Real Madrid. Kroos est un joueur important et des leaders de l’équipe. Que le club n’ait pas à s’inquiéter d’un drame hors du terrain avec lui est un poids supplémentaire sur les épaules de tout le monde. Le moment venu, une affaire sera triée.

« C’est une relation incroyable que je ne mettrais jamais en jeu pour une sorte de spéculation », a expliqué Kroos. « Et je pense que c’est le cas des deux côtés. »