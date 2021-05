Toni Kroos: “Nous méritions d’être éliminés contre Chelsea”

Dans le dernier épisode d’Einfach mal Luppen, Toni Kroos a évoqué son “ ennui ” avec l’arbitre lors du match nul contre Séville, l’élimination contre Chelsea en Ligue des champions, etc. Nos amis allemands de Real Total ont traduit l’interview:

“Nous méritions d’être éliminés contre Chelsea”, a déclaré Kroos. “Surtout dans la seconde moitié du deuxième match, il n’a pas été difficile de voir que la meilleure équipe avait gagné.”

Les citations remarquables de son podcast ont été lorsque Kroos a expliqué comment lui et Zidane étaient tous les deux en désaccord avec les décisions prises par l’arbitre contre Séville.

«Je ne suis pas quelqu’un qui aime se plaindre de quelque façon que ce soit», a déclaré Kroos. «Mais dans ce cas, j’étais extrêmement ennuyé. «Zizou» ne dit jamais vraiment quoi que ce soit sur les décisions, il protège toujours les arbitres. Le fait qu’il aille voir l’arbitre après le match est un signe qu’il s’est lui aussi senti un peu arnaqué. Et moi aussi. Nous lui avons de nouveau fait savoir très clairement. Il a essayé de se justifier, mais pour moi, c’est une mauvaise décision très, très claire.

Kroos a expliqué pourquoi il pensait que Militao n’avait pas commis de pénalité:

“Mon opinion est très claire et il est très rare que je ne sois pas du tout d’accord avec l’arbitre”, a poursuivi Kroos. «C’était un tel jour. Si vous avez le sentiment d’être désavantagé de telle manière et cela avec un tel sens … c’est une chose où je dis: ça ne marche pas. Il tourne le dos au ballon et ne le voit même pas. Et au ralenti, vous pouvez voir que la balle va d’abord à votre épaule, puis à votre bras. On nous a également dit que si le ballon ricoche sur une autre partie du corps, ce n’est pas un handball. Le revoir et le réviser, parce qu’il n’a pas sifflé dans le jeu lui-même, est une véritable intervention dans un tel championnat. Si au final cela ne suffit pas, à mon avis, c’est une situation qui y a également contribué. Pour moi, c’est clairement une situation qui a co-décidé cela. Ce n’est pas seulement amer, cela vous met aussi très en colère. »