Toni Kroos pense que Karim Benzema aurait dû remporter le Ballon d’Or contre Lionel Messi, Robert Lewandowski

Les fans de Bundesliga et non-Bundesliga, du moins dans la grande majorité, étaient unis hier avec leur dégoût pour France Football, remettant à Lionel Messi son septième Ballon d’Or au lieu de donner son premier à Robert Lewandowski du Bayern Munich.

Dans les décomptes officiels, Lewandowski a terminé deuxième derrière Messi, avec Jorginho, Karim Benzema et N’Golo Kante derrière lui pour compléter les cinq premiers.

À ce stade, cela semble juste une perte d’énergie de verser du sel sur une plaie ouverte étant donné que Lewandowski aurait également dû la gagner en 2020, ce que Messi a clairement souligné dans son discours d’acceptation. Même certains fans de football et les joueurs actuels et anciens pensent que ni Messi ni Lewandowski n’auraient dû remporter le prix. L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich et vainqueur de la Coupe du monde avec l’Allemagne, Toni Kroos, a déclaré qu’il pensait que son coéquipier du Real Madrid Benzema aurait dû le gagner.

Dans un récent épisode du podcast Einfach mal Luppen, Kroos a expliqué pourquoi il pensait que Benzema méritait de remporter le prix. « Tout d’abord, je dois dire que je ne suis pas du tout intéressé par les récompenses individuelles. Mais s’ils existent déjà, alors ils devraient être justes. Et à mon avis ce n’est absolument pas le cas cette fois. Vous pouvez également dire cela en tant que personne qui traverse le pré de temps en temps. Mais pour moi (Karim) Benzema aurait été le 1 si vous cherchiez vraiment le meilleur joueur individuel de l’année dernière, car je peux voir de près à quel point il est un footballeur exceptionnel », a-t-il expliqué (Sport1).

Même en tant que rival amer de Messi en Liga pendant de nombreuses années à jouer pour le Real Madrid, Kroos a toujours déclaré qu’il ne fallait tout simplement pas nier la qualité de l’Argentin. « Il ne fait aucun doute que Messi est à côté de [Cristiano] Ronaldo est le joueur de cette décennie et a des qualités que d’autres n’auront jamais. Ce qui ne va pas dans le choix, c’est avant tout la première place », a-t-il déclaré.

Kroos était même allé jusqu’à dire que Cristiano Ronaldo avait été plus influent l’année dernière, en particulier pour le nombre de victoires et de buts importants qu’il a marqués pour Manchester United, si son retour, dans son ensemble, à Manchester n’a pas tout à fait fonctionnait exactement comme il le souhaitait jusqu’à présent. « Quand je vois combien de buts décisifs Cristiano a marqués ces derniers temps – que Manchester est toujours en Ligue des champions c’est grâce à lui seul – alors Cristiano serait toujours à mes yeux avant Messi », a-t-il déclaré.

La crédibilité qui restait à France Football a été éliminée avec le double camouflet de Lewandowski, et on peut supposer que les fans du Bayern n’apprécieront pas trop l’opinion de Kroos selon laquelle Benzema mérite le Ballon d’Or contre Messi et Lewandowski.