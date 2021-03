Toni Kroos pourrait tirer les ficelles du retour de Thomas Müller et Mats Hummels en Allemagne

Ces dernières semaines, il a été suggéré que Joachim Löw envisage sérieusement de revenir en équipe nationale allemande pour Thomas Müller du Bayern Munich et Mats Hummels du Borussia Dortmund.

Les deux joueurs ont bien performé pour leurs clubs respectifs depuis que Joachim Löw a pris la décision de les retirer de Die Mannshcaft en 2019 avec Jerome Boateng, mais Löw a conservé ses armes en voulant intégrer certains des plus jeunes joueurs dans l’équipe, tout en restant garder un noyau d’anciens combattants.

Toni Kroos du Real Madrid est l’un des joueurs avec Manuel Neuer qui constitue le noyau des joueurs vétérans de la configuration allemande, et il est maintenant suggéré que le premier a une forte influence sur le processus décisionnel de Löw – encore plus que Neuer, qui est le capitaine.

Plus précisément, Kroos a récemment changé d’avis en ramenant Müller et Hummels dans l’équipe par Bild (comme illustré dans le tweet ci-dessous du compte Twitter @iMiaSanMia):

À l’origine, Kroos était d’accord avec Löw sur le fait qu’il était temps de vraiment mettre l’accent sur le fait de commencer à faire entrer certains des plus jeunes joueurs dans l’équipe, mais il semble que Kroos soit ouvert à ce que la paire de vétérans revienne dans la configuration.

On pense que Kroos change d’avis sur la question est en grande partie la raison pour laquelle Löw a récemment eu l’idée de le faire. Que ce soit finalement Kroos, Neuer ou Löw, ou que les trois prennent collectivement la décision finale avant les Championnats d’Europe de cet été, les performances de Müller et Hummels parlent d’elles-mêmes.

Müller a été l’un des joueurs les plus importants du Bayern au cours des deux dernières saisons et bien que Dortmund ait sa part de faiblesses défensives, Hummels a également été un joueur toujours solide. Avec le personnel que Löw a choisi à la fois en défense et en attaque, il n’y a aucune raison pour que la paire de joueurs ne soit pas sur la liste finale de cet été, surtout si Kroos a changé d’avis.

Que Kroos ait ou non autant d’influence sur la décision de Löw est un argument distinct, mais qui ne durera pas très longtemps puisque Löw quittera ses fonctions de manager après les Euros de cet été. Selon qui sera le prochain manager de Die Mannshcaft, Kroos pourrait même commencer à jouer un rôle limité dans la configuration allemande, en supposant qu’il continue à jouer au niveau international après le tournoi de cet été.

Photo de Marius Becker / alliance de photos via .