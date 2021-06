Toni Kroos prendra sa retraite de l’équipe nationale allemande – Rapport

Après que l’Allemagne a perdu 2-0 contre l’Angleterre mardi soir et a été éliminée de l’Euro 2020 lors de la phase des huitièmes de finale, un rapport du média allemand Bild a déclaré que Toni Kroos a décidé de raccrocher ses bottes de l’équipe nationale allemande pour se concentrer uniquement en jouant pour le Real Madrid.

Bild déclare que l’annonce officielle de Kroos à ce sujet est “imminente”. Cependant, on ne sait pas quel serait ce calendrier si le rapport était vrai. Le milieu de terrain allemand est sur le point de partir en vacances près d’un mois avant de retourner sur le terrain d’entraînement du Real Madrid à Valdebebas pour retrouver Carlo Ancelotti, l’homme qui a accueilli Kroos du Bayern Munich en 2014.

Kroos a déclaré dans le passé qu’il ne jouerait pas tard dans la trentaine et qu’il aimerait prendre sa retraite relativement tôt. Il est très possible qu’il termine son contrat jusqu’en 2023, date à laquelle il aura 33 ans, et prendra alors sa retraite en tant que footballeur, ce qui serait une excellente nouvelle pour le Real Madrid et ses fans.