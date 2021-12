Toni Kroos : un maître de la progression de balle

« Les matchs du Real Madrid se déroulent toujours au rythme de Kroos » – Casemiro.

Toni Kroos, général du milieu de terrain du Real Madrid, a beaucoup joué et gagné avec Casemiro. Casemiro (avec Luka Modric) a probablement été le plus proche de voir de près le rythme que Toni Kroos apporte aux matchs du Real Madrid.

Ayant déjà dirigé Kroos lors de sa première saison au Bernabeu lors de la saison 2014-15, Carlo Ancelotti était bien conscient de ce que l’Allemand pouvait faire. Mais Carlo ne pouvait pas compter sur lui pour la première étape de la saison car Kroos est resté à l’écart des problèmes de forme physique jusqu’à fin septembre. Son intégration dans l’équipe a cependant été difficile, non pas d’un point de vue personnel mais collectif. Le Real Madrid a subi deux défaites douloureuses aux mains du shérif et de l’Espanyol lors des deux premiers matchs de Kroos depuis son retour. Cependant, ni Kroos ni son équipe n’ont eu à regarder en arrière depuis.

Le plus grand mythe de l’histoire de tous les mythes est probablement de qualifier Toni Kroos de marchand de passes latérales. Kroos est l’un des meilleurs joueurs de balle au monde depuis plus d’une demi-décennie. Toute refonte de ce mythe est véritablement jetable. Toni Kroos a les chiffres, les performances emblématiques et les trophées pour soutenir cela au fil des ans. Cette saison n’est pas différente. Ses chiffres de dépassement pour 90, en Liga, sont carrément effrayants.

De fbref.com

Sa magie dans la progression du ballon ne se limite pas aux passes. Bien qu’il ne fasse pas partie des joueurs les plus rapides de la ligue, Toni Kroos est très doué pour porter le ballon dans les zones dangereuses. En termes de création de plans et de phase finale de préparation, les zones où se terminent les passes de Kroos sont très importantes pour le Real Madrid. Voici quelques-unes de ses réalisations progressives cette saison :

De fbref.com

Kroos porte et joue le rôle de « numéro 8 » du Real Madrid. Avec ou sans Luka Modric, Toni Kroos évolue généralement sur le côté gauche du milieu de terrain. Ses passes progressives ne se limitent pas à des passes verticales vers l’ailier gauche ou l’arrière gauche chevauchant. Kroos peut changer de jeu en un clin d’œil avec une précision émasculée, de gauche à droite.

Il s’agit d’une phase extrêmement essentielle dans la construction du Real Madrid. Sous Zidane et sous Ancelotti, l’équipe cherche constamment à surcharger à gauche et à basculer le jeu à droite pour utiliser l’espace vacant. Kroos est bel et bien le chef d’orchestre du Real Madrid pour ces alternances qui peuvent avoir lieu dans la moitié défensive (comme on le voit dans la première séquence vidéo ci-dessous) et dans la moitié offensive (deuxième séquence).

La nature clinique de la progression du ballon de Toni Kroos aide également le Real Madrid à surmonter des situations difficiles. Son fameux coup de main vers Vinicius pour noyer Barcelone dans El Clasico au Bernabeu en 2020 est encore frais dans les mémoires. Voici un exemple récent d’une telle précision et d’une telle conscience d’élite qui a créé une opportunité significative pour le Real Madrid dans un match où la défense de Séville s’est avérée très difficile à débloquer. Kroos fait bien de rester suffisamment stable pour passer le ballon à Benzema, se rend immédiatement disponible comme sortie de passe, puis masque la course de Vinicius et délivre un ballon chirurgical au Brésilien avec son pied le plus faible :

Malgré des lacunes défensives et une baisse d’intensité vers les phases finales de certains matchs, le Real Madrid a bien fait de rester au top de la plupart des choses avant sa visite à Anoeta. Alors que les buts de Benzema et Vinicius ont été le point culminant de cette mini-série, Toni Kroos et son « Kroos-control » ont également été très importants.

[Stats and visualizations are shown from the timeline prior to Real Madrid’s win vs. Real Sociedad]