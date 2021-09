Toni Kukoc : “Merci à Jordan et Pippen de m’avoir botté le cul”

Toni Kukoc est déjà un Hall of Fame. Le Croate, l’un des plus grands joueurs de l’histoire du basket-ball européen, a vu sa carrière honorée avec son intronisation au vénérable Hall of Fame, à côté de certains des plus grands noms de la NBA. Il est entré aux côtés de Chris Webber, Chris Bosh, Ben Wallace et Paul Pierce. Mais son inclusion était encore plus émouvante, puisqu’à côté de lui se trouvait Michael Jordan, son coéquipier dans les Bulls des années 90 et à côté duquel il a conquis trois des six anneaux que His Airness a remportés au cours de son énorme carrière.

Le Croate a dit, devant l’ancien garde et Jerry Reinsford, propriétaire des Bulls, une phrase qui a fait rire la plupart des participants. “Merci à Jordan et Pippen de m’avoir botté le cul.” Avec ça, Kukoc fait référence à la finale des Jeux Olympiques de Barcelone, que la célèbre Dream Team a remportée sans opposition, laissant la star sans l’un des rares succès qui lui ont échappé : l’or olympique. Il a obtenu l’argent cette année-là, le même métal qu’il avait dû régler quatre ans plus tôt, à Séoul, alors qu’il jouait pour la Yougoslavie.

“Je tiens à remercier Michael Jordan et Scottie Pippen de m’avoir botté les fesses pendant les Jeux olympiques de Barcelone, puis de m’avoir motivé à travailler encore plus fort pour devenir un élément important des Chicago Bulls.” – Toni Kukoc pic.twitter.com/dPihZfdudB – NBA (@NBA) 12 septembre 2021

Kukoc a dû gagner le respect de Jordan par le travail et l’effort. Il a atterri en NBA avec un CV plein de triomphesMais cela ne valait pas l’escorte, qui exigeait toujours la même chose de ses compagnons que de lui-même. Dans The Last Dance, il a été raconté comment le Croate a fini par gagner le respect de ce qui est pour beaucoup le meilleur joueur de l’histoire de la NBA. Aussi Pippen’s, qui s’est fâché contre Phil Jackson quand il a sélectionné Kukoc pour le dernier lancer et pas luiEn 1994, en demi-finale de conférence et contre les Knicks. En fin de compte, trois anneaux et un héritage indélébile ont été les résultats.

Le joueur croate a un palmarès impressionnant : trois Coupes d’Europe consécutives (avec le Jugoplastika Split) puis trois anneaux d’affilée, étant ainsi le plus gros vainqueur des deux côtés de l’Atlantique. Il a été MVP de la Coupe du monde 1990, dans laquelle il a remporté l’or, et a remporté le prix du meilleur sixième homme de la NBA en 1996.. Feuilles et feuilles pleines de succès qui culminent dans l’intronisation au Temple de la renommée. Et avec Jordan, bien sûr, à ses côtés. Cet homme qui a donné un coup de pied au monde. Il ne pouvait en être autrement.