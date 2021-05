Tonic Worldwide remporte le mandat numérique intégré pour Pure Nutrition

L’association vise à explorer de nouvelles voies et à mieux servir la base de consommateurs

L’agence de création numérique Tonic Worldwide a décroché le mandat numérique intégré de Pure Nutrition à la suite d’un argumentaire compétitif multi-agences. Dans le cadre de leur mandat, Tonic Worldwide gérera les médias sociaux, les médias payants, le développement de sites Web et l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) pour Pure Nutrition.

Dans le monde d’aujourd’hui, il est d’une importance vitale pour les entreprises et les marques de toutes sortes d’avoir une présence en ligne efficace et de rester pertinentes, a déclaré Sushil Khaitan, PDG et directeur de Pure Nutrition. «Le principal point fort de Pure Nutrition réside dans l’amélioration du bien-être complet et de la qualité de vie de ses clients grâce à ses suppléments naturels. Avec cette association, nous sommes impatients d’explorer de nouvelles avenues et de mieux servir notre clientèle. Encourager les conversations avec nos consommateurs dans l’espace numérique, les maintenir engagés et créer une relation forte avec eux numériquement seront les principaux objectifs de ce partenariat. Nous attendons avec impatience tout ce que l’espace numérique a à offrir et travaillons donc plus efficacement vers nos consommateurs », a-t-il ajouté.

Pour Chetan Asher, co-fondateur et PDG de Tonic Worldwide, Pure Nutrition souhaite créer un impact fort dans le domaine de la santé et de la nutrition. «Grâce à nos forces stratégiques et créatives, nous sommes impatients de construire la marque sur des plates-formes numériques», a-t-il déclaré à propos de l’association avec la marque.

Tonic Worldwide est une agence numérique indienne avec une présence mondiale. Tonic croit en la création d’expériences numériques pour les gens et le point central de ces expériences est sa philosophie centrée sur l’humain. Avec plus d’une décennie d’expérience, Tonic a travaillé avec des marques dans des secteurs verticaux tels que Sony Pictures Network, South African Tourism, Sony PlayStation, Kotak Mahindra Bank, Asian Paints, Flipkart, Warner Music, entre autres.

