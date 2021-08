Tonic Worldwide remporte un mandat de création numérique pour Aashirvaad

Tonic Worldwide a remporté le mandat post un pitch compétitif multi-agences

L’agence de création numérique Tonic Worldwide a remporté le mandat de création numérique pour Aashirvaad. Tonic Worldwide a remporté le mandat après un pitch compétitif multi-agences, a déclaré l’agence. Dans le cadre du mandat, Tonic Worldwide élaborera les stratégies créatives numériques intégrées de la marque. Le compte sera géré depuis les bureaux de Mumbai et de Bengaluru de l’agence.

L’équipe d’Aashirvaad est à l’avant-garde du numérique et non seulement croit en la plate-forme, mais lui accorde l’importance qui lui revient, a déclaré Unmisha Bhatt, directrice de la stratégie chez Tonic Worldwide. « Ils sont ouverts aux idées et aux suggestions et sont prêts à faire un saut créatif. La moitié de la bataille pour une marque est gagnée lorsque les spécialistes du marketing comprennent la plate-forme et sont prêts à lui donner tout ce qui est dû. Reste que la bataille est gagnée lorsqu’ils trouvent des partenaires partageant les mêmes idées dans leur agence. C’est une opportunité passionnante, et nous sommes impatients de renforcer davantage la marque sur le numérique et d’atteindre les objectifs fixés en les gardant une longueur d’avance », a ajouté Bhatt au sujet de l’association.

Aashirvaad est la marque de consommation emballée populaire de la société de grande consommation ITC pour le secteur des produits de base. Il a toujours été un favori des consommateurs. , ainsi que constamment évolué avec le temps, a déclaré Tonic Worldwide dans un communiqué.

Tonic Worldwide est une agence numérique indienne avec des empreintes mondiales qui croit en la création d’expériences numériques pour les gens. L’agence apporte à la table un mélange d’expériences créatives et de connaissances stratégiques du marché, imprégnées d’expériences centrées sur les personnes. Il a travaillé avec des marques dans des secteurs verticaux tels que Sony Pictures Network, South African Tourism, Sony PlayStation, Kotak Mahindra Bank, Asian Paints, Flipkart, Warner Music, entre autres.

