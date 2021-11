Toño Mauri réapparaît très récupéré dans le tournage de la série ‘Mariachi’

« Je fais une apparition (dans la série) ; ma sœur Graciela arrive, elle va aussi faire son apparition. Ce sont des petites choses qui sortiront aussi à ce moment-là. (Quant à la santé, je vais) bien ; Je suis très heureux. Cela m’aide beaucoup, cela me motive beaucoup », a déclaré l’acteur, qui fêtera le 15 décembre un an de la double transplantation pulmonaire à laquelle il a subi pour sauver sa vie, comme son système respiratoire l’avait fait. été compromis à cause du coronavirus.

Désormais, l’acteur est réapparu sur plusieurs photos qu’il a partagées sur son Instagram, sur lesquelles on le voit sur le plateau d’enregistrement et sur lesquelles il a l’air franchement très récupéré, ce que l’on célèbre. Sur la première photo qu’il a postée, nous le voyons avec le casting de Mariachi, qui comprend Acres V Vadhir Derbez, Alberto Estrella, Consuelo Duval et Pedro Fernández.

Toño a toujours eu le soutien de sa famille. (Instagram / Toño Mauri.)

Deux des piliers les plus solides de sa vie sont également représentés : sa femme, Carla Aleman, et son fils Antonio Mauri, tandis que Ton pose avec un clap. « Des rêves qui deviennent réalité !!! Quelle bénédiction de revenir sur scène !!! Merci MARIACHIS », a écrit l’acteur.