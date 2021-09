Toño Mauri reçoit une troisième dose du vaccin Covid-19

Toño Mauri Il avait également révélé à cette occasion qu’il luttait désormais contre deux bactéries, une dans ses poumons et l’autre dans son estomac, qu’heureusement ils l’ont détecté à temps et qu’il les a contractées car ses défenses étaient abaissées.

«Cette bactérie (du poumon), m’ont expliqué les médecins, nous l’avons tous, mais chez de nombreuses personnes, ces bactéries ne se sont jamais développées de cette façon et chez d’autres, elles l’ont fait. Dans mon cas, j’avais cette bactérie avant la greffe, c’est-à-dire qu’elle était active avant la greffe et maintenant elle est ressortie parce que mes défenses ont de nouveau baissé et la bactérie a repris de la force, l’avantage c’est qu’évidemment en la détectant et en sachant ce c’est, eh bien, les médecins le contrôlent.

« (L’estomac) on le contrôle déjà, ce qui est l’avantage. Je n’ai plus de fièvre, j’ai eu une très forte diarrhée qui a disparu, alors nous avons combattu cette bactérie”, a-t-il déclaré. Toño Mauri.