Toño Mauri retourne au Mexique après s’être remis de sa double transplantation pulmonaire

Jorge «El Burro» Van Rankin a également réagi: «C’est mon Toño». L’acteur Héctor Soberón a écrit: “Puissiez-vous récupérer bientôt”, tandis qu’Alejandro Nones a ajouté du cœur à la publication.

Et c’est cette partie de la famille de Toño Mauri qui vit au Mexique, comme sa mère et sa sœur, la chanteuse Graciela Mauri.

Toño Mauri (Instagram / Amérique éveillée)

Toño a passé huit mois à l’hôpital, après avoir été admis en juin 2020 pour des complications de Covid-19. «Je pensais que j’allais à l’hôpital et le jour même je rentrais chez moi», a déclaré l’acteur à Despierta América en février à propos du jour de son admission, «mais quelle a été ma surprise, que ce n’était pas comme ça. le virus a attaqué directement mes poumons, il les a beaucoup endommagés, donc je ne pouvais plus respirer. “

«La première chose à laquelle j’ai pensé était mes enfants, Carla et ma famille. Et j’ai dit au médecin que ce que je devais faire n’avait pas d’importance. De là, je ne me souviens de rien, jusqu’à ce que je me réveille du coma, “a déclaré l’histrion, qui a subi une double greffe de poumon.