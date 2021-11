Toño Mauri révèle ce que c’était que de revenir à la télévision après avoir été sur le point de mourir

Après avoir enregistré la série Mariachis, le producteur a également avoué dans une interview pour l’émission Sale el Sol que son émotion était si grande qu’il se sentait nerveux en tant que débutant lors du tournage des premières scènes.

« Très heureux de pouvoir reprendre mes activités normales, ce que j’ai toujours fait, en ce moment je travaille déjà, nous sommes déjà dans la série en train de le filmer ici à Guadalajara, je devais participer, j’ai déjà fait mes scènes, alors j’ai déjà ressenti cette adrénaline qui est d’entrer à nouveau dans le forum, à l’étude, et heureuse parce que ce sont les choses que je pensais qu’elles ne pouvaient peut-être plus être faites. D’abord je n’avais rien fait depuis longtemps, puis je l’ai refait et encore plus dans cette série qui me tient tellement à coeur, c’était un jour très spécial, à la fin de la journée ils m’ont applaudi, ils m’ont accueilli , ce fut une rencontre incroyable, c’est-à-dire « Cela signifie vraiment y retourner sérieusement, revenir tel quel, et agir à nouveau. Je peux vous dire qu’ils m’ont à nouveau rendu nerveux, comme si c’était la première fois », a-t-il déclaré.