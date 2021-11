Toño Mauri revient au théâtre, près d’un an après une transplantation pulmonaire

Toño Mauri revient au cinéma après un an d’absence | Instagram

Après presque un an d’avoir doublé transplantation pulmonaire, le célèbre acteur Toño Mauri revient enfin et heureusement au métier d’acteur avec plus que jamais envie de recommencer à faire ce qu’il aime le plus dans la vie.

Tout semble indiquer qu’il aura une participation spéciale à la nouvelle série »mariachis”, En collaboration avec Consuelo Duval et Pedro Fernández.

L’acteur et chanteur Antonio Mauri Villariño, mieux connu sous le nom de Toño Mauri, a été vu sur le tournage de la nouvelle série « Mariachis », avec Pedro Fernández, Consuelo Duval, Vadhir Derbez et son fils Antonio Mauri Jr., qui a également aidé à écrire le scénario de cette nouvelle histoire.

Il convient de noter que Toño Mauri est également le producteur de cette série, qui a dû arrêter ses enregistrements en raison de la pandémie et des problèmes de santé que l’acteur a subis il y a quelques mois.

De plus, Mauri, 57 ans, est à un mois d’avoir un an après avoir subi une double transplantation pulmonaire, qui l’a tenu à l’écart du monde du théâtre.

En effet, dans une interview à l’émission Ventaneando, publiée hier, il a annoncé qu’il ferait une apparition.

Ma soeur Graciela vient aussi faire une apparition, et ce sont des petites choses qui sortiront en temps voulu, mais nous sommes très heureux ».

Cette série est enregistrée dans la ville de Guadalajara et on s’attend à ce qu’elle puisse enfin être vue au cours de l’année prochaine.

Le 15 décembre, j’ai un an depuis ma transplantation pulmonaire, mais jusqu’à présent, ils ont très bien fonctionné. Ici à Guadalajara, je me sens très bien ; l’altitude se passe très bien pour moi, la météo se passe très bien pour moi » et il a souligné que la série l’aide à récupérer et le garde plein d’énergie.

Alors que, comme nous l’avons mentionné plus tôt, son fils, Antonio Mauri Jr., jouera également dans la série et a aidé à l’écrire, on s’attend donc à ce que ce soit une belle histoire.

C’est un honneur d’être ici à Guadalajara avec tant de mariachis, tant de traditions et tant d’histoire ». Bien que plus de détails sur la série « Mariachis » n’aient pas encore été révélés, il est rapporté que l’un des lieux sera le théâtre Degollado à Guadalajara.

Mauri Jr, a récemment donné vie à Julián Robles dans la série à succès Netflix, « Luis Miguel : la série » dans laquelle il est le contact avec le manager de Frank Sinatra.