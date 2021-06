La Grande-Bretagne n’est “pas un pays raciste” et est l’un des plus libres et des plus justes au monde, a affirmé l’ancien Premier ministre australien Tony Abbott. S’adressant à GB News lors de l’émission inaugurale du petit-déjeuner de la chaîne, M. Abbott a appelé les Britanniques à “avoir un peu de fierté pour leur pays”. La chaîne GB News d’Andrew Neil a été lancée hier soir pour la première fois.

GB News s’est présenté comme une chaîne patriotique pro-britannique.

Le président Andrew Neil a déclaré dans son monologue d’ouverture sur la chaîne : “Nous n’oublierons pas ce que signifie le ‘B’ dans notre titre.”

Tony Abbott était d’accord avec ce sentiment lors de son apparition sur GB News.

Il a condamné la critique du Royaume-Uni comme « une haine de soi abominable, voilà ce que c’est ».

Les étudiants diplômés du Magdalen College ont voté pour retirer un portrait de la reine de leur salle commune, tandis que plus de 150 universitaires ont boycotté le collège Oriel pour protester contre sa statue controversée de Cecil Rhodes.

GB News s’est présenté comme un contrepoids à des problèmes de « guerre des cultures » comme ceux-ci.

Andrew Neil a déclaré: «Bien que nous ne nous abstiendrons jamais de couvrir les nombreux défauts et problèmes de notre pays, nous n’aborderons pas chaque histoire avec la conviction que la Grande-Bretagne est toujours en faute, généralement à blâmer lorsque les choses tournent mal, généralement inutiles.

