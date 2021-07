Tony Adams a hué en plaisantant Gareth Southgate après un penalty raté pour l’Angleterre contre l’Allemagne en demi-finale de l’Euro ’96

Alors, comment vous sentez-vous ? Anxieux, nerveux, inquiet ?

Eh bien, même si vous le bricolez avant le choc de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark, vous pouvez garantir que Gareth Southgate ressent la pression au moins deux fois plus.

Southgate s’est à nouveau fait aimer des fans de football anglais

En tant que manager de l’Angleterre, il a tout intérêt à essayer de réaliser les rêves de millions de personnes à travers le pays.

S’il parvient à mener l’Angleterre vers une toute première finale européenne et une première grande finale depuis 1966, ce serait une magnifique rédemption pour lui. Il convient de souligner qu’il n’a jamais suggéré qu’il cherchait à régler un compte du passé.

Mais quand on parle de l’Angleterre en demi-finale d’un championnat d’Europe, il est impossible de ne pas mentionner l’histoire de Southgate à l’Euro 96.

L’Angleterre a été pénalisée contre l’Allemagne lors des quatre derniers matchs et le malheureux échec de Southgate a fait tomber les rêves des Three Lions en poussière.

Southgate a vu son tir au but sauvé par le gardien allemand Andreas Köpke, avant qu’Andreas Moller n’expulse l’Angleterre en convertissant son penalty

Le miss a été joué d’innombrables fois dans les archives et Southgate a dû répondre à d’innombrables questions sur son coup de pied sauvé, auxquelles il a répondu avec une maturité impeccable.

D’anciens coéquipiers, dont Alan Shearer, ont depuis contacté Southgate en insistant sur le fait qu’ils ne le blâment pas pour la sortie de l’Angleterre et David Seaman a fait de même dans une interview avec talkSPORT mercredi.

Mais Seaman a également révélé que Tony Adams, qui était capitaine de l’Angleterre à l’époque, n’avait pas mis le bras autour de Southgate cette nuit-là, mais avait plutôt fait une blague au mauvais moment.

Seaman a déclaré à Hawksbee et Jacobs: «Je n’ai jamais pensé que [it was his fault] et puis il a dit que [he felt guilty] et je me disais ‘Wow, il a ça depuis 25 ans…’

Adams a décidé de faire une blague sur la miss de Southgate qui aurait pu définir toute sa carrière dans le football

« Cela n’est jamais entré dans ma tête. Pour moi, nous avons perdu en équipe dans cette demi-finale que nous aurions dû gagner, nous avons eu des chances.

«Mais le penalty est ce dont tout le monde se souvient. Je me souviens de Gazza [Paul Gascoigne] manquant de peu le ballon de quelques centimètres, Darren Anderton frappant le poteau.

«C’est une partie triste de la carrière de Gareth, mais c’est ce qui a fait de lui ce qu’il est maintenant.

«Nous étions au bar de Burnham Beeches et nous avons des sentiments mitigés parce qu’évidemment, nous venons d’être éliminés, mais nous avons réalisé ce que nous avions fait.

«Les fans nous ont fait savoir à Wembley, nous sommes rentrés à l’hôtel et il y avait des milliers de fans à l’extérieur qui attendaient et ils ont tous commencé à sauter par-dessus les clôtures, donc ils étaient juste devant les fenêtres du bar.

“Gareth est entré et Tony a dit:” Boooo, c’était une punition ***! “”

