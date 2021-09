Tony Awards Red Carpet Fashion: Voir chaque look à l’arrivée des stars

Levez le rideau et allumez les lumières car les Tony Awards sont de retour !

L’événement aura lieu au Winter Garden Theatre de New York le dimanche 7 septembre. 26, et est divisé en deux actes.

Pour le premier acte, l’hôte Audra mcdonald— Qui a six Tonys à elle — présidera la cérémonie de remise des prix de la plupart des nominés de la saison 2019-2020 de Broadway.

La cérémonie de l’année dernière a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus, Broadway s’assombrissant pendant plus d’un an. (Les réouvertures des salons viennent de commencer en septembre). Gagnant Tony et ancien de Hamilton Leslie Odom Jr. accueillera ensuite une émission spéciale intitulée The Tony Awards Present: Broadway’s Back. Le spectaculaire est un concert en direct mettant en vedette les plus grandes stars de Broadway et les acteurs des nominés pour la meilleure comédie musicale, dont Jagged Little Pill, Moulin Rouge ! La comédie musicale et Tina : La comédie musicale Tina Turner.

Le spectacle dévoilera également les gagnants des trois premières catégories : Meilleure pièce, Meilleure reprise d’une pièce et Meilleure comédie musicale.