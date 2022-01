Tony Bellew blâme le « putain de muppet » Jake Paul pour avoir prétendu qu’il portait de la boxe et a dit « Je lui retirerais le menton du visage »

Tony Bellew a qualifié Jake Paul de « putain de muppet » après avoir vu sa dernière affirmation sur les réseaux sociaux.

À l’approche de 2022, le YouTuber devenu boxeur a publié sa liste d’objectifs pour la nouvelle année.

. – .

Jake a maintenant une fiche de 5-0 (4 KO) en tant que boxeur professionnel

Jake a inclus: « Allez chez un chiropraticien pour guérir après avoir pratiqué le sport de la boxe. »

Comme d’habitude, le troll autoproclamé aurait espéré provoquer des réponses irritées de fans de boxe avec son tweet.

Cependant, il ne s’attendait probablement pas à ce que l’ancien champion du monde WBC cruiserweight apparaisse dans ses notifications.

Bellew a répondu : « Vous ne pourriez pas porter le jockstrap d’un vrai fils de BOXER. Veuillez reformuler le point 4 ! »

.

Bellew est l’ancien champion du monde WBC cruiserweight

Bellew a maintenant expliqué sa réponse au DAZN Boxing Show : « Tout d’abord, je n’ai aucune haine ou méchanceté envers Jake Paul, craquez, faites ce que vous faites, c’est génial.

«Mais en aucune façon, vous ne pouvez prétendre porter mon sport, espèce de putain de muppet absolu, il n’a même pas encore combattu un boxeur.

«Alors, comment pouvez-vous prétendre porter mon sport alors que vous n’avez pas combattu quelqu’un qui vient de mon sport? C’est incroyable.

«Je ne veux pas sauter dans le train en marche que tout le monde fait et le mettre sur une ardoise.

« Je n’aime pas le fait qu’il s’agisse d’un match de boxe parce qu’il ne fait pas face à un boxeur. »

Mark Robinson/Matchroom

Bellew est maintenant à la retraite

Bellew a ajouté: « Je ne veux pas lui faire face. Je veux dire, j’ai fessé son entraîneur [BJ Flores].

« Donc, il n’appellera jamais mon nom et je ne le divertirais même pas s’il le faisait.

« Il ne dirait pas mon nom parce qu’il le sait. Il ne voulait pas et il ne pouvait pas parce que j’enlevais son menton de son visage.

«Cela durerait un tour et la seule raison pour laquelle il serait toujours là, c’est parce que pendant la première moitié du tour, je me moquerais de lui.

«Je ne suis pas l’un de ces combattants avec lesquels vous jouez et poussez des coups lors d’un événement. S’il m’a piqué, je le fais craquer à vue. Simple. »

Amanda Westcott/Showtime

Fury est 7-0 avec 4 KO

Jake devait affronter Tommy Fury le 18 décembre jusqu’à ce que le boxeur se retire en raison d’une blessure.

Il veut maintenant reprogrammer ce combat.

« J’adorerais me battre en mars ou avril », a déclaré Fury sur The MMA Hour. « 100 %, avec ou sans Jake Paul.

« Si Jake Paul veut y retourner cet été, je suis heureux de prendre ce combat, mais je veux me battre avant cela et je veux juste être actif cette année…

«Donc, avec ou sans Jake Paul, je me battrai cette année, espérons-le, environ quatre fois et j’espère que nous pourrons raviver ce combat et le régler enfin.

«Après tous ces échanges, conférences de presse, interviews, finissons ce combat – ce n’est pas comme si personne ne voulait le voir.

« Beaucoup de gens dans ce monde veulent voir ce combat et je pense que c’est le plus gros combat qu’il puisse mener, alors allons-y. »