Tony Bellew dit qu’Anthony Joshua est le meilleur athlète poids lourd des 20 dernières années et Oleksandr Usyk ne durera pas avec lui

Oleksandr Usyk semble être le prochain pour Anthony Joshua.

Eddie Hearn a déclaré à talkSPORT que l’affrontement des poids lourds se déroulera le 18 ou le 25 septembre et à Wembley ou au Tottenham Hotspur Stadium

Ce n’est pas le combat que les fans veulent vraiment, mais Usyk vs Joshua sera une montre intrigante

L’ami d’AJ et légende des cruiserweight Tony Bellew a terminé sa carrière en perdant contre Usyk alors que l’Ukrainien a continué à unifier la division.

Maintenant qu’il est passé au poids lourd, il a battu Dereck Chisora ​​par décision unanime et se retrouve le challenger obligatoire de la WBO.

S’adressant à talkSPORT lors du lancement de Fight Camp par Matchroom Boxing, Bellew a expliqué pourquoi il pensait que Joshua, le meilleur poids lourd athlétique des deux dernières décennies, serait trop pour Usyk.

«Je sais exactement à quel point Usyk est bon. C’est un talent incroyable. Meilleur combattant que j’aie jamais combattu. Mais je ne pense pas qu’il soit assez gros et dangereux pour causer des problèmes à AJ.

Usyk a éliminé Bellew en novembre 2018

«Eh bien, il est assez grand pour lui causer des problèmes, je ne pense pas qu’il tiendrait assez longtemps pour le vaincre. Mais, il causera des problèmes pendant qu’il est debout et qu’il est [AJ] va devoir se débarrasser de lui. Il mettra la pression, lui fera payer pour tout ce qu’il gagne là-dedans.

“AJ est le meilleur poids lourd athlétique que j’ai vu au cours des deux dernières décennies. En tant qu’athlète, mon pote, il est incroyable. C’est un spécimen incroyable, vraiment. La puissance à laquelle il peut se déplacer, la vitesse à laquelle il peut se déplacer, la dextérité ; c’est incroyable.

« Il est à un autre niveau que tout le monde. Il doit juste continuer à améliorer son QI de boxe, ce qu’il est. Il l’a montré contre Andy Ruiz Jr lors du match revanche. Comme il était incroyable.

«Dans le combat de Pulev, il est revenu un peu en arrière et a montré les vieilles choses qu’il faisait et la façon dont il a brisé les gros hommes avec la vitesse qui compte.

Bellew fait l’éloge d’AJ

“Mais il devra ensuite montrer quelque chose de différent contre Oleksandr Usyk. Il va devoir boxer de temps en temps, mettre la pression et il devra aussi se faire frapper.

“Il devra donc montrer différentes choses qu’il n’a pas faites dans sa carrière jusqu’à présent, mais encore une fois, il s’améliore toujours, toujours mieux et c’est tout simplement fantastique à voir”, a déclaré Bellew.

Anthony Joshua et Tyson Fury devaient se battre le 14 août en Arabie saoudite, mais cela a été abandonné

Bien sûr, c’est l’argument en cours lors de la discussion d’AJ contre Tyson Fury.

AJ a le physique et les capacités athlétiques, en plus d’un coup de poing dur. Fury est le boxeur intelligent avec un QI sérieux qui peut rendre les choses gênantes et difficiles pour n’importe qui.

Fury affronte Deontay Wilder le 24 juillet à Las Vegas. S’il gagne et que Joshua surmonte Usyk quelques mois plus tard, le combat incontesté pour le titre des poids lourds doit reprendre et c’est certainement l’objectif des deux parties.