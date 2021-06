in

Tony Bellew ne peut jamais voir quand Deontay Wilder sera parmi l’élite de la boxe malgré le fait qu’il détenait auparavant la couronne WBC.

Dans un peu plus d’un mois, Wilder et Tyson Fury se rencontreront pour la troisième fois, la confrontation des poids lourds étant prévue le 24 juillet à Las Vegas.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury a arrêté Wilder l’année dernière et devra tout recommencer

Wilder n’a pas encore été victorieux au cours de cette série avec leur premier combat se terminant par un match nul avant que Fury n’obtienne un arrêt dominant lors du deuxième combat en février 2020.

Le Bronze Bomber est passé par le tribunal d’arbitrage pour s’assurer d’avoir un dernier coup sur Fury, mais pourra-t-il enfin faire le travail ?

S’adressant à talkSPORT lors de l’annonce du Fight Camp II de Matchroom, qui commence le 31 juillet, l’ancien champion cruiserweight Bellew a expliqué que Wilder n’est tout simplement pas assez bon pour apprendre à combattre Fury d’une autre manière.

«Il sera toujours ce dangereux frappeur à un coup de poing. Vous ne pouvez pas enseigner de nouveaux tours à un vieux chien est un très vieux dicton, mais vous pouvez le faire en boxe dans une certaine mesure si quelqu’un a la capacité technique de changer, mais ce garçon ne l’a pas fait, je suis désolé de le dire.

Bellew n’a pas hésité à parler des capacités techniques de Wilder

« Il est incroyablement puissant avec un seul coup. Il a une énorme main droite. Cela ne changera jamais. Son jeu de jambes est horrible. Son jugement de distance est encore pire. Et maintenant qu’on lui a appris qu’il n’aime pas le prendre à revers, il est encore plus vulnérable.

« Tout le monde sera impatient de voir à quel point Deontay Wilder est gravement endommagé et s’il lui reste quelque chose. Pour moi, pour être honnête, je pense juste que c’est une performance de routine pour Tyson Fury.

«Il rentre, met la pression à nouveau et il boxe comme il l’a fait lors du match revanche. C’était une performance à la Klitschko dans le match revanche de Wilder.

«Il se rapproche, il s’appuie sur lui, le repoussant tout le temps en utilisant ses attributs physiques et son avantage de poids pour fatiguer et épuiser Deontay Wilder.

Tyson Fury était tout simplement trop fort et trop intelligent pour “The Bronze Bomber”

«Et puis, fondamentalement, les coups de poing et les gifles les plus lourds l’achèvent. Wilder était épuisé après deux tours. Cela n’a jamais été vu auparavant parce qu’il n’a jamais combattu quelqu’un auparavant qui pourrait être aussi physiquement imposant et exigeant envers lui.

« Si vous vous approchez de Wilder avec un gros avantage en termes de poids et de taille, tout ce que vous avez à faire est de vous appuyer sur lui. Cela semble plus facile à dire qu’à faire, mais Fury l’a rendu si facile.

“Tout le monde a dit que c’était une performance incroyable, mais tout le monde a détesté quand Klitschko l’a fait pendant des années, alors c’est une épée à double tranchant”, a déclaré Bellew.

Si Fury peut répéter sa performance de l’année dernière, il aura ouvert la voie au combat pour le titre des poids lourds incontesté que tout le monde veut voir.

Bien sûr, Anthony Joshua devra également tenir sa part du marché. Il devrait rencontrer Oleksandr Usyk en septembre à Londres.