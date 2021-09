Tony Bellew explique pourquoi le triomphe d’Anthony Joshua sur Wladimir Klitschko l’emporte sur la victoire « terne » de Tyson Fury

in

La victoire d’Anthony Joshua sur Wladimir Klitschko était plus impressionnante que celle de Tyson Fury, aux yeux de Tony Bellew.

L’ancien champion WBC cruiserweight a expliqué en détail pourquoi il préfère le triomphe d’AJ en 2017 – dans lequel il est sorti de la toile pour gagner par KO – à la victoire aux points de Fury en 2015.

Bellew soutient Joshua pour battre Fury lors de leur rencontre

En comparant les deux combats, Bellew a déclaré à iFL TV: «Ce sont juste les styles qui font les combats, c’est ce que vous aimez réellement.

« La façon dont il [AJ] démonter Klitschko était incroyable. Et vous devez également vous rappeler qu’il était tout près de mettre Klitschko KO au cinquième tour.

«Quand il l’a frappé avec cet uppercut et que son cou faisait la longueur d’une girafe, c’était tout simplement fou. Mais alors aussi il se fait rabaisser.

« Un combat tellement excitant que c’était génial à regarder, d’avant en arrière.

«Oui, je comprends parfaitement avec Klitschko contre Fury, mais vous devez vous rappeler que dans ce combat, si Fury n’avait pas pris cette décision ce jour-là, cela aurait-il été un gros choc?

Joshua a été terrassé par Klitschko, mais a récupéré pour gagner par KO

« J’ai vu de plus gros cambriolages en Allemagne. Y aurait-il eu quelque chose de grand si Klitschko avait conservé son titre ?

« Il ne l’a pas fait, mais ça n’aurait pas été le cas, n’est-ce pas ? Parce que c’était un combat serré.

«Je pense que Fury a gagné à 100%. Je pense qu’il a battu Klitschko, mais il l’a battu dans la performance la plus ennuyeuse et la plus mauvaise des titres poids lourds que j’ai vus.

“Je pense que je l’ai regardé deux fois depuis que c’est arrivé et je voulais les 36 minutes en arrière deux fois.”

Fury a sorti Klitschko et a gagné aux points

Cependant, Bellew a conclu : « Mais n’enlevez rien à Tyson Fury, cet homme est un brillant combattant.

«Et ce qu’il fait en boxe, c’est ce que tous les enfants devraient apprendre.

« Si j’apprenais à un enfant à se battre et que je voulais faire un boxeur, je ne veux pas qu’il ressemble à Anthony Joshua, je suis désolé.

“Je veux le faire aimer Tyson Fury parce qu’il subit si peu de dégâts.”

Joshua doit maintenant affronter Oleksandr Usyk samedi soir.