Tony Bellew fait une déclaration audacieuse de Mike Tyson alors qu’il réagit à l’annonce d’Anthony Joshua vs Tyson Fury et explique pourquoi il pense que AJ va gagner

Tony Bellew a déclaré à talkSPORT 2 qu’Anthony Joshua et Tyson Fury se rapprochaient du niveau de superstar de Mike Tyson.

Lundi, Eddie Hearn a officiellement confirmé que les deux hommes avaient signé leurs contrats pour une confrontation incontestée au titre des poids lourds cette année.

Getty Bellew pense que le combat sera massif pour la boxe dans le monde entier

Bellew a réagi sur Fight Night Extra sur talkSPORT 2: «Anthony Joshua est, je pense, à égalité avec Canelo en tant que visage de notre sport.

«Il n’y a pas de plus grand nom dans le sport qu’Anthony Joshua en ce moment. Il a dépassé les frontières, il est maintenant un visage parmi les grands noms du sport.

«Ce gars pourrait attirer 100 000 spectateurs. Il est phénoménal et Tyson Fury est le roi des retours.

«Son histoire avec les problèmes de santé mentale – c’est tout simplement incroyable qu’il soit revenu. C’est fantastique ce qu’il a fait.

Mikey Williams / Meilleur classement Fury a une ceinture tandis qu’AJ en a trois – le gagnant repartira avec les quatre

«Pour mettre les choses simplement dans leur contexte, ce sont toutes les ceintures sur la ligne. C’est ce dont le monde de la boxe a besoin …

«Le visage le plus reconnaissable de l’histoire du sport doit être Muhammad Ali, c’est un boxeur.

«Ces gars ont maintenant la possibilité de ramener la boxe à cette ampleur, à ce niveau.

«Parce qu’il n’y a pas été emmené depuis Mike Tyson.

Joe Scarnici / Triller Tyson reste une superstar mondiale à ce jour

«Mike Tyson est le dernier personnage polarisant qui a vraiment mis le feu au monde avec le marketing et tout le monde voulait une part de lui.

«Anthony Joshua arrive à ce niveau de ce qu’était Mike Tyson, et Tyson Fury le rattrape lentement.

«Ne vous y trompez pas, ces gars sont des méga stars.

«C’est le plus gros combat que ce pays ait jamais vu et je suis tellement heureux que ça se passe.»

Mark Robinson / Salle de match Joshua est le champion du monde des poids lourds WBA, IBF et WBO

En ce qui concerne sa prédiction pour le concours, Bellew a réaffirmé sa conviction de longue date que AJ sortira victorieux.

L’ancien champion poids lourd WBC a expliqué: «Je pense juste que les styles font des combats.

«Je pense qu’il est le seul à avoir les outils pour battre Tyson Fury.

«C’est l’homme qui peut s’approcher assez près, c’est l’homme qui lance des coups de poing assez rapides pour atterrir, il frappe assez fort pour le laisser tomber et le blesser.

Getty Bellew est l’ancien champion du monde des poids lourds WBC

«Personne d’autre au monde n’a les compétences d’Anthony Joshua.

«Personne n’est techniquement au même niveau qu’Anthony Joshua.

«Je ne dis pas qu’il est meilleur que Tyson Fury – Tyson Fury est un meilleur boxeur qu’Anthony Joshua, mais Anthony Joshua se déplace plus vite que Tyson Fury.

«La puissance explosive d’Anthony Joshua est plus grande que celle de Tyson Fury, la combinaison de coups de poing d’Anthony Joshua est plus rapide que celle de Tyson Fury.

«Tyson Fury est plus rapide avec un seul coup de poing, avec la vitesse du jab et la vitesse des pieds, mais il n’est pas plus rapide avec les combinaisons.

«Je pense que cela doit arriver dans les six premiers tours pour Anthony Joshua.

«Si ce n’est pas le cas, je ne pense pas qu’il le bat.

«Tyson Fury est très, très difficile à travailler, mais je suis toujours aux côtés d’Anthony Joshua. Je pense juste qu’il va lui sauter dessus, il ne se souciera pas de ce qui va revenir, et c’est la seule façon de battre Tyson Fury.

Bellew parlait à Fight Night Extra – tous les lundis soirs sur talkSPORT2 de 16h à 17h, passant en revue l’action du week-end et discutant des plus grandes histoires du monde de la boxe et du MMA. Vous pouvez également écouter l’émission sur le fil de podcast Fight Night.