Tony Bellew pense qu’Usyk peut battre Joshua

Tony Bellew Il est passé du ring aux micros, jouant le rôle de commentateur lors des soirées organisées par son ancien promoteur, Eddie Hearn. Le Britannique a donné son avis sur le combat que disputeront Anthony Joshua et Oleksandr Usyk le 25 septembre, dans lequel seront en jeu les titres mondiaux WBA, WBO et IBF des poids lourds.

Croyez-moi, il frappe assez fort pour me renverser. C’est exceptionnel. Il est le meilleur que j’aie jamais affronté. C’est techniquement parfait. Son jeu de jambes est à un autre niveau »Bellew a déclaré sur DAZN, faisant référence à Usyk, contre qui il a perdu en novembre 2018, lors de son dernier combat en tant que professionnel.

C’est un combat difficile, je ne vais pas mentir. C’est un combat très, très dur. Au contraire, c’est devenu encore plus difficile parce qu’Usyk est revenu avec le père de Lomachenko. Cela rend les choses encore plus difficiles parce qu’ils vont créer un plan. Ils vont essayer de tout lui enlever. C’est ce qu’Usyk fait si bien. Il vous enlève vos forces avant d’imposer ses propres forces. Et en lui enlevant ses atouts, vous êtes perdu. Les choses qu’il fait avec ses pieds sont exceptionnelles. Donc je pense que c’est un combat très dur, je pense que c’est très dangereux pour Joshua »déclara Bellew.