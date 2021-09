Tony Bellew prévient qu’Anthony Joshua « freak » Oleksandr Usyk est tout aussi talentueux que Vasyl Lomachenko – mais fait une prédiction à élimination directe

in

Tony Bellew insiste sur le fait que le « monstre » Oleksandr Usyk est tout aussi talentueux que son compatriote Vasyl Lomachenko et un cauchemar sur le ring.

Cependant, le « Bomber » a soutenu son compatriote Anthony Joshua pour résoudre le casse-tête qui lui a été présenté samedi soir pour terminer le combat en retard.

Usyk est peut-être l’adversaire le plus dangereux que Joshua ait affronté à ce jour

Joshua sortira ses titres WBA, WBO et IBF des poids lourds en jeu samedi soir au Tottenham Hotspur Stadium contre la superstar ukrainienne invaincue.

Après avoir dominé au cruiserweight et collecté chaque bibelot sur son chemin, Usyk a pris la décision de passer au poids lourd et a fait ses débuts en 2019.

À seulement son troisième combat dans la division, il a l’opportunité de devenir le champion du monde unifié et a certainement les compétences pour le faire.

Lors de son dernier combat en tant que cruiserweight, le joueur de 34 ans a catégoriquement arrêté Bellew à Manchester, bien que cela défie son style de combat normal.

Usyk a dominé la division cruiserweight et veut répéter le succès chez les poids lourds

Pied de flotte, avec un jab acéré comme un rasoir et une compréhension exceptionnelle de la portée, l’ancien roi des cruiserweight est un joueur d’échecs violent de premier ordre. Contrairement à Lomachenko, il y a peu de flash dans son jeu – une exécution tout simplement parfaite.

Et tandis que certains sceptiques se sont demandé s’il n’avait pas le physique pour troubler un combattant aussi puissant et fort que Joshua de 6 pieds 6 pouces, « The Bomber » peut confirmer de première main que ce sera une nuit difficile pour le Britannique.

“Il frappe assez pour obtenir votre respect”, a déclaré Bellew. « Ce n’est pas comme si tu allais juste le traverser.

«Ça ne va pas être si facile et il pose aussi des pièges qui ne vous permettent pas de faire ça. Mais vous pouvez aussi frapper son corps et le fatiguer.

« Vous devez le faire s’engager mentalement ; il est tellement en avance sur tout le monde mentalement dans le jeu, il ne se lasse pas.

“J’étais émerveillé! Je pensais que ce que je lui faisais dans le combat le faisait rater puis le contrer, et je m’attendais à ce qu’il se fatigue.

Le joueur de 34 ans a l’air menaçant et méchant pour la bataille des Spurs

« Et le monstre ne s’est pas fatigué, il a juste continué à devenir de plus en plus fort. Mon pote, il est incroyable, je ne saurais trop souligner à quel point il est bon.

“J’ai affronté des champions du monde, j’ai battu des champions du monde et c’est un combattant incroyable et un spécimen brillant.”

“Tout le monde veut s’extasier et parler de son compagnon d’écurie Vasyl Lomachenko”, a-t-il ajouté.

«Mais ils continuent à propos de lui parce qu’il le rend superbe, ce qu’il fait. Oleksandr Usyk ne fait que s’attaquer aux bases et les fait si bien, il ne fait pas de chanson et ne danse pas à ce sujet, tout le monde ne s’extasie pas sur lui autant qu’eux.

“Croyez-moi quand je dis, il est tout aussi bon que lui.”

Lomachenko Sr (deuxième à gauche) travaillera à nouveau avec Usyk alors que l’Ukrainien tente de remporter toutes les ceintures

Bien qu’il ait remporté 13 arrêts sur ses 18 victoires, Usyk n’est pas réputé pour matraquer ses adversaires, mais plutôt pour les briser et les adoucir comme il l’a fait avec Bellew.

Sous la tutelle d’Anatoly Lomachenko (le père de Vasyl), le médaillé d’or de Londres 2012 est devenu une machine de combat parfaite.

Pourtant, Joshua possède sa propre médaille d’or olympique et s’est développé à un rythme rapide en raison du rythme auquel il a été poussé dans sa carrière depuis ces Jeux à Londres il y a neuf ans.

En raison du pedigree de boxe exposé, Bellew pense qu’il y aura un processus de ressenti au début, avant que Joshua ne prenne le relais.

« Il est assez clair qu’il [Usyk] ne va pas essayer d’aller là-bas et de le faire exploser, ce n’est pas dans son arsenal », a-t-il déclaré.

«Ce qui est dans son arsenal, c’est un jugement fantastique de la distance et un jeu de pieds incroyable. Il devra essayer de frustrer AJ, contrer tout ce qu’il fait.

«Mais le plan d’AJ sera de le frapper souvent et de le frapper fort, aussi simple que cela, et de le frapper. Vous ne pouvez pas aller dans l’eau sans vous mouiller.

“AJ sait qu’il y aura des moments où il va être touché, quand c’est difficile pour lui, mais finalement il s’en sortira dans la seconde moitié du combat, je pense.

“Il trouvera un moyen de comprendre Oleksandr Usyk et de montrer à nouveau pourquoi il est le meilleur poids lourd du monde.”