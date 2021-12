Tony Bellew révèle comment Anthony Joshua l’a empêché de combattre Jospeh Parker en 2018 après le combat de David Haye

Tony Bellew a révélé qu’il avait presque combattu Joseph Parker à la fin de sa carrière, mais Anthony Joshua y a mis un terme.

En 2017, Bellew venait de battre David Haye dans une énorme confrontation nationale pour la première fois et Parker était le champion des poids lourds WBO défendant contre le cousin de Tyson Fury, Hughie Fury.

Bellew a remporté deux victoires de choc contre David Haye

Un mois après que Parker a défendu avec succès sa couronne, Joshua a battu Wladimir Klitschko dans un classique de tous les temps pour s’emparer des ceintures WBA et IBO des poids lourds à ajouter à son IBF.

Et une fois qu’AJ a entendu que Bellew pourrait prétendre à la ceinture WBO, il a agi rapidement.

« Pour être tout à fait honnête, j’allais le combattre moi-même après avoir vaincu David Haye », a déclaré Bellew à talkSPORT.

« J’ai eu une réunion avec Joseph Parker et peu de gens le savent. [It was] dans un hôtel de Manchester et il devait combattre Hughie Fury.

«Nous nous sommes assis et j’allais le combattre. Nous avons serré la main sur un accord entre nous et en gros, AJ a eu vent de cette rencontre et l’a combattu ! Il m’a chassé. Il n’y avait rien que je puisse faire vraiment.

Tony Bellew tient généralement AJ en haute estime

Bellew, qui était un compagnon d’écurie de Joshua à l’époque avec Matchroom Boxing, a finalement vaincu Haye à nouveau avant de terminer sa carrière avec une défaite contre Oleksandr Usyk au cruiserweight.

AJ a battu Parker, mais le Néo-Zélandais est maintenant sur une séquence de cinq victoires consécutives après des défaites consécutives contre Joshua et Dillian Whyte, mais il a donné une revanche à Derek Chisora ​​après leur décision partagée serrée en mai.

« [Parker] est un gars adorable, adorable, vraiment, vraiment un homme sympa », a ajouté Bellew chaleureusement.

« Je veux juste qu’il perde samedi parce qu’il combat mon bon ami Derek Chisora. »

Anthony Joshua a ajouté la ceinture WBO à sa collection avec une victoire sur Parker

Le premier combat aurait pu se passer dans un sens ou dans l’autre. À l’AO Arena de Manchester ce week-end, Chisora ​​a la chance de réparer un tort perçu, mais Bellew dit que Parker n’avait pas à donner à Chisora ​​ce match revanche et pour cela, il devrait être félicité.

«Je pensais qu’il en avait fait assez peut-être dans la première moitié du combat pour prendre la décision, mais écoutez, c’était serré. C’est indéniable. Vous devez simplement le prendre tel quel et en faire plus la prochaine fois.

« Une chose que je dirai à propos de ce combat, c’est très, très honorable de la part de Joseph Parker de faire ce qu’il a fait, de prendre la revanche comme il l’a fait. Crédit où il est dû.

