Tony Bellew révèle qu’il a été « réprimandé et réprimandé » par Sky pour sa conduite alors qu’il travaillait comme expert pour le dernier combat d’Oleksandr Usyk

Tony Bellew a révélé qu’il s’était retrouvé dans l’eau chaude avec Sky pour sa conduite lors de la victoire d’Oleksandr Usyk contre Derek Chisora ​​à la fin de l’année dernière.

L’ancien champion WBC cruiserweight travaillait comme expert pour le combat que l’Ukrainien a remporté par décision unanime.

Mark Robinson/Matchroom

Bellew a soutenu Chisora ​​tout au long de la semaine

Dave Thompson/salle de match

Sky n’était apparemment pas très heureux que les cris de Bellew soient très audibles dans l’arène vide

Alors que Bellew était en bons termes avec Usyk, qu’il avait combattu auparavant en 2018, il n’a fait aucun effort pour cacher son soutien à son ami de longue date Chisora.

Il a expliqué sur le MHM Social: «C’était purement comme une histoire d’amitié.

« En ce qui concerne Derek, nous sommes des amis proches. Je n’ai plus beaucoup d’amis proches dans le monde de la boxe et il n’y a pas beaucoup de gars qui m’ont ouvertement soutenu quand je me battais.

« Derek a toujours été là avec mes plus gros combats, juste à mes côtés, criant et criant pour moi.

« Et je suis une personne loyale – ce que vous faites pour moi, je le fais pour vous.

Mark Robinson/Matchroom

Chisora ​​a commencé fort et a rendu les choses difficiles pour Usyk, mais l’Ukrainien est venu fort

« Donc, ce n’était qu’une de ces nuits. J’ai été réprimandé et réprimandé par Sky pour mes cris et tout, mais ne m’employez pas pour les combats où mes amis se battent si ce n’est pas ce que vous voulez.

«Je peux être la personne la plus professionnelle au monde quand je le veux et je peux être sans émotion lors des combats.

«Mais vous ne pouvez pas avoir l’une des personnes les plus proches que j’ai eues de moi dans la boxe au cours de la dernière décennie en train de combattre un homme que j’ai combattu, que je connais par cœur, et ne pas s’attendre à ce que je les applaudisse et crie pour eux.

« C’est ce que c’est mon pote, je ne suis pas vraiment gêné d’être réprimandé et cela ne me concerne plus vraiment.

« Je vais juste continuer. Je soutiendrai toujours Derek, quelle que soit l’atmosphère, quel que soit l’environnement et quel que soit l’adversaire. Je soutiendrai toujours Derek Chisora.

Maintenant, Usyk doit affronter Anthony Joshua le 25 septembre.