Tony Bellew s’est affronté avec Deontay Wilder dans une dispute houleuse dans les coulisses de la pesée Anthony Joshua contre Wladimir Klitschko

in

Tony Bellew et Deontay Wilder se sont affrontés en 2017, lorsqu’ils se sont affrontés lors de la pesée d’Anthony Joshua contre Wladimir Klitschko.

Après sa victoire surprise contre David Haye en mars de cette année-là, Bellew s’est retrouvé dans la position étrange d’être pressenti pour un tir au titre des poids lourds.

. – .

Wilder était champion WBC des poids lourds à l’époque

Il se trouve qu’il tombe sur le champion WBC de l’époque.

Bellew était au milieu de l’entretien lorsque Wilder l’a repéré à travers l’arène et a crié sa marque de fabrique: “BOMB SQUAD.”

Le Scouser a crié en retour: “Je n’ai pas besoin d’équipe.”

Wilder est ensuite passé avec seulement une petite barrière entre eux.

Bellew lui a dit: “J’ai déjà eu affaire au deuxième poids lourd le plus dangereux du monde, je n’ai besoin de craindre personne.”

Wilder a répondu: “Vous n’avez cependant pas affaire à ce pouvoir.”

Ce à quoi Bellew a répondu : « J’ai eu affaire à quelqu’un de plus puissant que toi.

Bellew était un poids lourd à l’époque

Wilder se pencha par-dessus la barrière et demanda à Bellew : « Vous savez ce qui me sépare de tous les poids lourds ? Comment j’assommer un enfoiré.

“Non seulement je me suis cassé des orbites, non seulement je me suis cassé des os, mais je les ai fait saisir par terre.”

Bellew a répondu : « Essayez-vous de vous faire peur ou de me faire peur ?

« Je me fiche de ce que tu as fait, tu n’es qu’un homme avec deux bras, deux jambes. Mon cerveau de boxe est bien meilleur que le vôtre.

La paire a continué à échanger des mots passionnés pendant deux minutes supplémentaires, mais a également fait preuve de respect et a mis fin à leur dispute avec une poignée de main.

La paire était en meilleurs termes la nuit suivante alors qu’elle travaillait avec Sky Sports pour Joshua vs Klitschko

En fin de compte, Bellew et Wilder ne se sont jamais battus car le Britannique a dû affronter David Haye à la place.

Après avoir de nouveau battu Haye, il est revenu au cruiserweight pour son combat avec Oleksandr Usyk.

Bellew a expliqué plus tard le moment exact où il a décidé de ne pas défier Wilder. Il a déclaré à iFL TV : « Nous avons giflé les mains, je l’ai serré dans mes bras et il m’a serré dans ses bras, et son bras s’est littéralement enroulé autour de tout mon corps…

“C’était comme si son bras lui avait chatouillé le menton et à ce moment-là, j’ai su que cela n’arriverait jamais… Je ne m’approcherai jamais de toi.”