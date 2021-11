Tony Bennett, 95 ans, a donné un concert final émouvant avec Lady Gaga

« La musique peut parfois aider les personnes atteintes d’Alzheimer », a déclaré Lady Gaga à propos de Tony Bennett 0:49

(CNN) – Tony Bennett a conquis des générations de fans en chantant « I left my heart in San Francisco ». Et à l’occasion de son 95e anniversaire, le chanteur adoré a laissé son cœur sur la scène du Radio City Music Hall.

Six mois après que Bennett et sa famille ont révélé qu’il souffrait de la maladie d’Alzheimer, Bennett s’est produit aux côtés de Lady Gaga devant la foule dans une série de deux concerts début août, annoncée comme sa dernière performance à New York.

Maintenant, le reste du monde a la chance d’assister à l’émission émouvante du 3 août dans une émission spéciale télévisée, « One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga », qui a été diffusée dimanche sur CBS.

En plus de sa chanson phare, Bennett a interprété des chansons comme « Fly Me to the Moon » et « Steppin ‘Out With My Baby » et des duos avec Lady Gaga, dont « Love For Sale » et « Anything Goes ».

Les membres de sa famille ont déclaré que Bennett ne savait parfois pas où il se trouvait et ce qui se passait autour de lui. Mais sur la scène de l’émission spéciale télévisée, l’interprète légendaire n’a pas raté une miette.

Chantant « New York, New York » avant que Bennett ne monte sur scène, Lady Gaga a pleuré lorsqu’elle s’est arrêtée pour parler de lui.

« C’est mon ami. C’est mon partenaire musical. Et c’est le meilleur chanteur du monde. Et je compte sur toi, New York, pour le faire sourire. Alors j’espère que tu te remonteras le moral. J’espère que tu crieras. J’espère que tu rire. J’espère que tu pleures. Que tu abandonnes ton âme « .

Le public du Radio City Music Hall a tenu sa part du marché. Bennett a reçu sa première ovation debout avant même de chanter une note, et en a amassé au moins une douzaine de plus pendant la nuit.

Sur « Fly Me to the Moon », quand il a chanté la ligne « Laissez-moi chanter pour toujours plus », le public a éclaté de joie. À un moment donné, la caméra s’est concentrée sur un membre du public criant : « Nous vous aimons ! »

Bennett, dont la carrière de chanteuse s’étend sur huit décennies, n’est pas étranger à se produire devant une foule d’admirateurs. Pourtant, avant le concert, les membres de la famille ont dit à « 60 Minutes » qu’ils n’étaient pas sûrs de ce qui se passerait pendant le spectacle.

Mais sa femme Susan Benedetto a déclaré qu’une fois qu’elle l’avait vu sur scène ce soir-là, ses yeux brillants et ses bras tendus vers la foule, elle savait que tout irait bien.

« Il est devenu lui-même. Il vient de s’allumer. C’était comme un interrupteur », a-t-il déclaré à « 60 Minutes » dans un segment diffusé le mois dernier.

C’est parce que la musique et la performance sont profondément enracinées dans le chanteur, selon le neurologue de Bennett, le Dr Gayatri Devi.

« Les gens réagissent différemment en fonction de leurs forces. Dans le cas de Tony, c’est sa mémoire musicale, sa capacité à être un interprète. C’est une partie innée et programmée de son cerveau », a déclaré Devi sur « 60 Minutes ». « Donc, même si vous ne savez pas quel jour ce sera ou où se trouve votre appartement, vous pouvez toujours chanter tout le répertoire du recueil de chansons américain et émouvoir les gens. »

Bennett a sorti son premier album avec Lady Gaga en 2014. Leur dernière collaboration, un album hommage à Cole Porter intitulé « Love For Sale », est sorti en octobre. La semaine dernière, il a remporté six nominations aux Grammy.

Après les nominations, Lady Gaga a déclaré à BBC Radio 2 « The Zoe Ball Breakfast Show » qu’il était navrant de voir ce que Bennett traverse. Elle a dit à « 60 Minutes » que Bennett l’avait appelée « Chérie » chaque fois qu’elle l’avait vu depuis le début de la pandémie, et elle n’était pas sûre qu’il sache qui elle était.

Mais lorsqu’elle est montée sur scène pour le rejoindre au concert du Radio City Music Hall, Bennett ne semblait avoir aucun doute. « Wow, » dit-elle en se retournant dans une robe dorée scintillante. « Lady Gaga! »

Un air de joie traversa le visage de Lady Gaga. Il se pencha, la tête dans les mains, avant de faire un autre tour.

« Je devais garder mon calme, car nous avions une émission à guichets fermés et j’avais un travail à faire », a déclaré Lady Gaga à « 60 Minutes ». « Mais je vais vous dire, quand je suis monté sur scène et qu’il a dit ‘Lady Gaga’, mon ami m’a vu, et c’était très spécial. »

Après les spectacles réussis au Radio City Music Hall, Bennett a annulé ses futures tournées. Son fils et manager Danny Bennett a déclaré à Variety que ces concerts à New York seraient ses derniers.

« Ce fut une décision difficile pour nous, car il est un interprète compétent. Cependant, c’est l’ordre des médecins », a déclaré Danny Bennett. « Ce n’est pas l’aspect chant, mais plutôt l’aspect voyage. Regardez, il se fatigue. La décision est prise que faire des concerts maintenant, c’est trop pour lui. »

Lady Gaga a déclaré à « 60 Minutes » qu’elle avait entendu un message puissant lors des dernières apparitions de Bennett au Radio City Music Hall.

« Ce n’est pas une histoire triste. C’est émouvant. Il est difficile de voir quelqu’un changer. Je pense que la beauté de cela, et ce qui a été un défi, est de voir comment cela l’affecte d’une manière ou d’une autre, mais de voir comment ne pas affecter son talent », a déclaré. « Je pense qu’il a vraiment apporté quelque chose pour offrir au monde le cadeau de savoir que les choses peuvent changer et que vous pouvez toujours être magnifique. »