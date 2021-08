Tony Bennett annonce sa retraite de la scène en raison de problèmes de santé

Tony Bennett, qui a fêté son 95e anniversaire avec deux émissions du Radio City Music Hall mettant en vedette Lady Gaga la semaine dernière, s’est produit pour la dernière fois. Le fils de la légende vivante, Danny Bennett, a confirmé que les spectacles de casino reprogrammés cet automne n’auraient pas lieu en raison de problèmes de santé. Bennett a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2016, bien qu’il n’ait annoncé son diagnostic qu’en février.

“Il n’y aura pas de concerts supplémentaires”, a déclaré jeudi à Variety Danny, qui a dirigé la carrière de son père au cours des quatre dernières décennies. Danny, 66 ans, a qualifié cela de “décision difficile” pour la famille puisque Bennett pouvait toujours se produire. Cependant, les médecins du chanteur de “I Left My Heart In San Francisco” lui ont conseillé de ne pas donner les spectacles du casino. Lorsque sa femme Susan a entendu ce que les médecins ont dit, elle a accepté que Bennett ne se produise plus en direct.

“Il fera d’autres choses, mais pas les concerts à venir. Ce n’est pas l’aspect chant mais plutôt les voyages. Regardez, il se fatigue. La décision est prise que faire des concerts maintenant est tout simplement trop pour lui. Nous Je ne veux pas qu’il tombe sur scène, par exemple, quelque chose d’aussi simple que ça”, a déclaré Danny. “Nous ne sommes pas inquiets qu’il puisse chanter. Nous sommes inquiets, d’un point de vue physique… à propos de la nature humaine. Tony a 95 ans.”

Bennett et Lady Gaga se sont réunis pour Love for Sale, leur deuxième album de duos, entièrement composé de chansons de Cole Porter. L’album sortira le 1er octobre et présentera “I Get a Kick Out of You”. Gaga et Bennett se sont produits au Radio City Music Hall de New York pour aider à promouvoir l’album, donnant une performance « triomphale », a noté Danny. Bennett devait ensuite jouer aux casinos de septembre à décembre pour compenser une tournée pré-pandémique reportée. Malheureusement, ces spectacles n’auront pas lieu, donc les performances du Radio City Music Hall marqueront la fin de la légendaire carrière de Bennett sur scène.

Les émissions de Bennett à la Radio City Hall se sont si bien passées que certains fans ont accusé la famille Bennett d’avoir menti au sujet de son diagnostic de maladie d’Alzheimer, a déclaré Danny à Variety. Les fans se sont demandé comment il pouvait encore jouer au même niveau qu’il l’a fait pendant des décennies. “Ma réponse est que c’est là qu’il a vécu toute sa vie et qu’il est le plus heureux – sur scène, faire de la musique”, a déclaré Danny.

“Faire face à la maladie d’Alzheimer depuis quatre ou cinq ans, c’est cognitif”, a-t-il expliqué. “Il a une perte de mémoire à court terme. Cela, cependant, ne veut pas dire qu’il n’a pas encore tout cela stocké à l’intérieur de lui. Il n’utilise pas de téléprompteur. Il ne manque jamais une ligne. Il atteint cette étape et Tony ne se souvient peut-être pas de chaque partie de ce spectacle. Mais, lorsqu’il s’est mis sur le côté de la scène, la première chose qu’il m’a dite a été : “J’adore être chanteur.”

Bennett, qui est né dans le Queens, est l’un des derniers chanteurs vivants de sa génération, remportant son premier grand succès avec “Because of You” en 1951. Après des années de lutte, Danny a aidé à relancer la carrière de son père au début des années 1990 lui à la génération MTV. En 1994, il a même tourné un épisode de MTV Unplugged, et l’album a remporté le Grammy de l’album de l’année. Bennett a trouvé un autre public lorsqu’il a fait équipe avec Gaga pour Cheek to Cheek en 2014.