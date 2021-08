Tony Bennett et Lady Gaga révèlent “L’amour à vendre”, hommage à Cole Porter

Comme Tony Bennett fête son 95e anniversaire, et lui et Lady Gaga préparez-vous à un très attendu stand de deux nuits au Radio City Music Hall à partir de ce soir (3 août), la chanteuse et Gaga ont dévoilé le titre et la tracklist de leur deuxième album collaboratif, Love for Sale, un hommage à Cole Porter dont la sortie est prévue pour le 1er octobre.

Cet album historique sera le dernier enregistrement en studio de Tony, présentant le recueil de chansons de Cole Porter de musique populaire classique avec des sélections en duo et en solo des deux artistes.

Love for Sale est le deuxième album du duo, après leur palmarès 2014 Joue contre joue. MTV présentera une vidéo pour le morceau « I Get A Kick Out Of You » le vendredi 6 août à midi HE.

L’album hommage de Porter comprendrait des sélections solo de Bennett et Gaga ainsi que des duos. Le graphique de la couverture de l’album comprend une photo de Bennett, acclamé pour son art visuel au fil des ans, tenant un croquis de Gaga.

Pour assister aux émissions de Radio City, les fans doivent être entièrement vaccinés contre le Covid-19 et fournir un justificatif à l’entrée. La seule exception concerne les enfants de moins de 16 ans, qui seront autorisés à fournir la preuve d’un test négatif à l’antigène ou au PCR Covid-19, et sont accompagnés d’un adulte entièrement vacciné. Des informations complètes sur la politique vaccinale sont disponibles sur le site Site du Radio City Music Hall.

Gaga et Bennett ont fait équipe pour la première fois sur leur album collaboratif de 2014 Cheek to Cheek, où ils ont abordé ensemble des classiques du Great American Songbook. L’album a connu un tel succès qu’ils ont commencé à travailler sur le suivi en 2018. Ils diffuseront des extraits de cet album cette semaine au Radio City Music Hall, lors d’événements à ne pas manquer.

Love for Sale sort le 1er octobre et est disponible en pré-commande.

Amour à vendre Tracklist :

1. C’est trop beau

2. Nuit et jour

3. Amour à vendre

4. Est-ce que je t’aime

5. Je me concentre sur toi

6. Je suis fou de toi

7. Tellement amoureux

8. Faisons-le

9. Juste une de ces choses

10. Danse de rêve

11. Je t’ai sous ma peau (VERSION DELUXE)

12. Vous êtes le top (VERSION DELUXE)