Tony Bennett ne sait pas qu’il a la maladie d’Alzheimer .

Tony Bennett ne sait pas qu’il est atteint de la maladie d’Alzheimer, mais reconnaît quand même sa femme et ses enfants.

La légende de la musique a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2016 et a récemment pris sa retraite de la scène.

Sa femme Susan Crow a parlé du combat de son mari contre la maladie – qui détruit lentement la mémoire et les capacités de réflexion – et a révélé que l’homme de 95 ans n’était pas conscient qu’il souffrait.

Dans une interview avec Anderson Cooper sur 60 minutes de CBS News, Susan a déclaré : ” Chaque jour est différent. Tony tard le soir, parfois tôt le matin, il est plus alerte, si je peux utiliser ce mot.

« Alors, je vais lui dire : « Tone, vous allez être sur 60 minutes ». Il est genre “Super”.

« J’ai dit : « Vous vous souvenez de cette émission, 60 minutes ». Mais à tout autre moment, il ne le saura pas.

Susan, qui est mariée à Bennett depuis 2007, a poursuivi: “Il me reconnaît, Dieu merci, ses enfants, vous savez, nous sommes bénis de bien des façons. Il est très doux. Il ne sait pas qu’il l’a.

Anderson a précisé: “Il ne sait pas qu’il l’a?” ce à quoi Susan a confirmé : ‘Non.’

Susan est celle qui a imploré son mari de se retirer de la scène en raison de la fatigue dont il souffre, son fils et manager Danny Bennett ayant précédemment expliqué: “Sa santé continue est la partie la plus importante de tout cela, et quand nous avons entendu les médecins – quand La femme de Tony, Susan les a entendus – elle a dit: “Absolument pas.”

«Il fera d’autres choses, mais pas ces prochains spectacles. Ce n’est pas l’aspect chant mais plutôt le voyage. Regardez, il se fatigue. La décision est prise que faire des concerts maintenant est tout simplement trop pour lui.

“Nous ne voulons pas qu’il tombe sur scène, par exemple – quelque chose d’aussi simple que cela.”

La famille n’a révélé le diagnostic de Bennett que cette année, cinq ans après avoir reçu le diagnostic.

Il avait continué à jouer tout au long de sa maladie et n’a commencé à montrer une baisse qu’au cours des deux dernières années.

Bennett a sorti son dernier album, Love for Sale, une collaboration avec Lady Gaga, la semaine dernière.

Le chanteur de I Left My Heart in San Francisco a sorti plus de 70 albums au cours de sa carrière, remporté 20 Grammy Awards, dont un prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière, et vendu plus de 50 millions de disques dans le monde.



