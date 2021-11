Tony Bennett remporte le record du monde Guinness du dernier album avec Lady Gaga

Le dernier album de Tony Bennett avec Lady Gaga l’a aidé à remporter un autre record du monde Guinness.

L’interprète a sorti « Love for Sale » le 1er octobre. À 95 ans et 60 jours, cette sortie fait de lui la personne la plus âgée à avoir sorti un album de nouveau matériel. L’album voit les deux amis multigénérationnels chanter des duos célébrant la musique de Cole Porter.

« Merci à tous mes fans ! » Bennett dans une vidéo annonçant la dernière distinction de l’organisation Guinness World Records.

Gaga, de son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta, prend également un moment dans la vidéo pour noter à quel point c’est une expérience transcendante de chanter aux côtés de la légende vivante.

« Je vois un jeune garçon à chaque fois que je chante avec lui, et cela rend l’expérience de chanter si libératrice », dit-elle. « Pour qu’il s’agisse de deux âmes qui chantent ensemble … et en même temps, j’absorbe aussi toute sa sagesse. La sagesse de toutes ses années. »

« Love for Sale » est le dernier album studio de Bennett après une carrière de plus de 70 ans qui comprend 19 Grammy Awards, dont un Lifetime Achievement Award. Il s’agit également de son deuxième album complet avec Gaga après leur rencontre il y a environ 10 ans pour collaborer sur le single « Lady is a Tramp ». Cela les a amenés à se réunir à nouveau pour « Cheek to Cheek » en 2014.

(Evan Agostini/Invision/AP, Dossier))

Grâce à cette collaboration avec Gaga, Bennett détient également le record du monde Guinness de la personne la plus âgée à atteindre la première place du classement des albums américains avec un nouvel album. Au total, l’homme de 95 ans a cinq records du monde qui incluent également le temps le plus long entre les 20 meilleurs albums du Royaume-Uni (39 ans), la personne la plus âgée à entrer dans le classement des 20 meilleurs albums du Royaume-Uni (« Duets: An American Classic » à 80 ans ) et le temps le plus long entre la sortie d’un enregistrement original et un réenregistrement du même single par le même artiste.

La nouvelle est un point positif pour Bennett après que sa famille a annoncé en février que le crooner avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer. Le diagnostic a conduit, en partie, à sa décision de se retirer de la tournée.

En août, le fils du chanteur Danny Bennett a révélé à Variety que son père se retirait des concerts à New York, Maryland, Connecticut, Arizona, Oklahoma et Canada.

(Kevin Mazur/. pour Park MGM Las Vegas)

« Ce n’est pas l’aspect chant mais plutôt le voyage », a déclaré Danny au média à l’époque. « Il se fatigue. Nous ne voulons pas qu’il tombe sur scène, par exemple. Nous ne sommes pas inquiets qu’il puisse chanter. Nous sommes inquiets, d’un point de vue physique… de la nature humaine. »

Heureusement, sa capacité à enregistrer n’a pas diminué.