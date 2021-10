Tony Bennett sort un nouvel album à 95 ans et établit un record du monde Guinness

Le crooner légendaire Tony Bennett a établi un nouveau record du monde Guinness en tant que personne la plus âgée à avoir sorti un nouvel album.

Love for Sale est le dernier album du crooner avec Lady Gaga, célébrant la musique de Cole Porter. Lady Gaga dit qu’elle a adoré chanter avec lui au cours de leur amitié de 10 ans. «Je vois un jeune garçon chaque fois que je chante avec lui, et cela rend l’expérience de chanter si libératrice. Qu’il s’agisse de deux âmes chantant ensemble, et puis en même temps, j’absorbe aussi toute sa sagesse. La sagesse de toutes ses années.

Love for Sale est le dernier album studio de Tony Bennett d’une carrière de plus de 70 ans. Le crooner a reçu 19 Grammy Awards, dont le Grammy Lifetime Achievement Award. Lady Gaga a d’abord enregistré le single « Lady is a Tramp » avec Bennett en 2011. Le duo a ensuite enregistré leur premier album complet ensemble, Cheek to Cheek, en 2014.

La dernière réalisation de Tony de la personne la plus âgée à sortir un album de nouveau matériel marque son cinquième record du monde Guinness.

Bennett détient également les records du monde Guinness suivants : Personne la plus âgée à avoir atteint la première place du classement des albums aux États-Unis avec un nouvel album avec Cheek to CheekDurée la plus longue entre les 20 meilleurs albums du Royaume-Uni – 39 ansPersonne la plus âgée à entrer dans le classement des 20 meilleurs albums du Royaume-Uni avec Duets : Un classique américain à 80 ans Temps le plus long entre la sortie d’un enregistrement original et un réenregistrement du même single par le même artisteLove for Sale Tracklist

01. C’est De-Lovely

02. Nuit et jour

03. Amour à vendre

04. Est-ce que je t’aime

05. Je me concentre sur toi

06. Je suis fou de toi

07. Tellement amoureux

08. Faisons-le

09. Juste une de ces choses

10. Danse de rêve

Je t’ai sous ma peau (DELUXE UNIQUEMENT)

Vous êtes le top (DELUXE UNIQUEMENT)

Pour commémorer le 95e anniversaire du chanteur, l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo a déclaré que le 3 août serait le « Tony Bennett Day ». On lui a diagnostiqué la maladie d’Alzheimer en 2016.