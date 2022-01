Tony Blair : 150 000 signataires d’une pétition demandant à l’ancien Premier ministre de perdre son titre de chevalier

L’ancien Premier ministre a reçu la plus haute distinction pouvant être décernée par la reine (Photo: .)

Une pétition appelant à ce que Sir Tony Blair soit déchu d’un honneur a atteint 150 000.

L’ancien Premier ministre a été nommé Chevalier Compagnon de l’Ordre très noble de la Jarretière.

Décerné par la reine, cet honneur est le plus ancien et le plus ancien du système britannique, avec seulement 21 personnes qui le détiennent actuellement.

La nouvelle a été annoncée dans la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An, mais les critiques de Sir Tony ont réagi avec colère.

Une pétition de Change.org affirme que l’ancien Premier ministre a commis des « crimes de guerre » et le décrit comme la « personne la moins méritante de tout honneur public ».

Malgré une énorme popularité alors qu’il était à la tête du parti travailliste, la réputation de Sir Tony a été ternie aux yeux de beaucoup par la décision d’envahir l’Irak et l’Afghanistan.

L’enquête Chilcot de 2016 a révélé que la mission en Irak avait commencé sur la base de renseignements « présentés avec une certitude qui n’était pas justifiée » et avant que les options diplomatiques n’aient été épuisées.

L’ancien Premier ministre est resté une figure décisive depuis qu’il a quitté Downing Street (Photo: PA)

Sir Tony a décrit cet honneur comme un « immense honneur » et a remercié « tous ceux qui ont servi à mes côtés en politique, dans la fonction publique et dans tous les secteurs de notre société, pour leur dévouement et leur engagement envers notre pays ».

Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a déclaré à la BBC qu’il devrait être accordé à tous les anciens Premiers ministres, y compris David Cameron, car il s’agit de « l’un des emplois les plus difficiles au monde ».

Il a déclaré: » Quoi que les gens puissent penser, c’est l’un des emplois les plus difficiles au monde et je pense que c’est respectueux et que c’est la bonne chose à faire, que ce soit pour Tony Blair ou pour David Cameron.

«Ils devraient tous se voir offrir ce titre de chevalier lorsqu’ils auront terminé leur mandat de Premier ministre.

«Je dirais que si vous avez été Premier ministre de ce pays, je pense que le pays devrait reconnaître le service qu’il a rendu.

Tony Blair a été critiqué pour avoir soutenu une poussée américaine visant à renverser Saddam Hussein (Photo: PA)

« Il ne s’agit pas de politique, il s’agit de la position qu’ils ont occupée dans ce pays: il s’agit de la position et du respect que nous montrons à ces personnes qui ont dirigé ce pays.

« Et je pense que c’est un hommage approprié au travail qu’ils ont effectué. »

Fondée en 1348 par Edward III, la Jarretière est décernée par le souverain pour un service public et une réalisation exceptionnels.

Sir Tony était l’une des trois nouvelles nominations annoncées par le palais aux côtés de la baronne Valerie Amos et de la duchesse de Cornouailles.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();