Tony Blair a envisagé de remplacer le Millennium Dome par un mémorial de « 1 000 ans » dédié à Diana | Politique | Nouvelles

Des documents précédemment classifiés détenus aux Archives nationales révèlent que le gouvernement travailliste de M. Blair a brièvement envisagé de supprimer le Millennium Dome deux ans seulement avant son ouverture. Selon la correspondance de Jonathan Powell, l’ancien chef de cabinet du Premier ministre, la construction du « Princess Diana Centre » devait remplacer le Dôme.

Il a été suggéré que le site de 35 000 mètres carrés refléterait le Centre Pompidou à Paris.

Il comprendrait une école de ballet, un parc à thème, un hôpital pour enfants et même un hôtel avec casino.

Les plans de construction du « Princess Diana Centre » ont fait suite à une montée de l’opposition au projet du Dôme.

Blair avait hérité de la construction du Millennium Dome, maintenant appelé l’O2 Arena, du gouvernement conservateur de John Major, mais certains de ses députés avaient exprimé leurs inquiétudes quant au coût d’un centre d’exposition intérieur de 20 000 places.

Après son achèvement, l’O2 Arena avait coûté 758 millions de livres sterling.

Peter Mandelson, alors ministre sans portefeuille, serait intervenu personnellement pour repousser les dissensions autour de la table du Cabinet.

Mais les inquiétudes concernant le Millennium Dome ont continué pendant la première année du gouvernement Blair.

Fin août, le stratège travailliste Peter Hyman a averti le chef de cabinet du Premier ministre que l’O2 Arena serait « un gaspillage d’argent inutile sans héritage durable ni objectif valable ».

Après la mort de Diana le 31 août, une opportunité s’était présentée pour remplacer le projet Dome.

Un assistant du numéro 10 a même affirmé que « la mort de Diana pourrait nous donner une excuse semi-plausible pour annuler » la construction du Millennium Dome.

Quelques jours plus tard, Sam Chisholm, membre du conseil d’administration du Millennium Dome, a déclaré au spin-doctor du Labour Alistair Campbell que l’O2 Arena pourrait “être complètement remodelé, le site agrandi, pour accueillir, par exemple, un hôpital, des entreprises, des associations caritatives, des résidences privées et le tout nommé « The Princess Diana Centre » ».

Chisholm a déclaré plus tard à M. Powell: “Un programme comme celui-ci répondrait certainement à l’humeur du public et nous sortirait du plan existant à Greenwich avec tous ses problèmes.”

Powell a ensuite transmis ce message à Blair dans une note.

M. Chisholm a décrit les nouveaux plans comme devenant “la huitième merveille du monde” et a estimé que ce serait un “assez gros plus” que cela se passerait mal avec la famille royale.

Par la suite, Chisholm a soumis une proposition écrite le 9 septembre où il a écrit : « Comme le millénaire durera 1 000 ans, ce mémorial à Diana, princesse de Galles devrait durer 1 000 ans ».

M. Chisolm était parmi les plus favorables aux plans lorsqu’il a conclu : “Ce deviendra sans aucun doute le centre touristique le plus excitant au monde et devrait confirmer la position de Londres en tant que ville la plus avant-gardiste sur Terre.”

Néanmoins, des « inconvénients substantiels » sont rapidement apparus, notamment le fait que le « Centre Diana » ne serait pas complet au tournant du millénaire et qu’il aurait du mal à attirer le même niveau de parrainage commercial.

Certains craignaient également que les moyens de financement de Chisolm pour le soi-disant « Centre Diana » ne soient pas pratiques.

Jonathan Powell a déclaré au Premier ministre que les propositions de Chisolm contenaient des « idées loufoques », notamment la vente de passeports britanniques.

En octobre, le projet de construction du « Diana Centre » avait été abandonné par crainte de dissuader les donateurs qui avaient favorisé la construction du Millennium Dome.