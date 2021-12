Tony Blair contraint à une descente humiliante après l’indignation suscitée par des propos « non diplomatiques » | Politique | Des nouvelles

L’ancien Premier ministre a déclaré que ceux qui n’avaient pas cherché à se faire vacciner et n’avaient aucune raison médicale d’éviter les injections étaient des « idiots ». Il a déclaré que l’état actuel de la pandémie signifiait qu’il était vital que tout le monde joue son rôle pour contenir Omicron et empêcher les services de santé d’être submergés.

Ses remarques ont suscité l’indignation sur les réseaux sociaux, beaucoup affirmant que son intervention n’avait pas été utile.

Ils ont averti qu’insulter ceux qui n’avaient pas accepté l’offre d’un coup n’était pas susceptible de les persuader de changer d’avis.

Hier soir, M. Blair a semblé revenir sur les remarques qu’il a faites dans une interview à Times Radio.

Apparaissant à l’émission PM de BBC Radio 4, il a concédé: « Peut-être que j’étais un peu trop peu diplomatique dans mon utilisation de la langue. »

S’exprimant sur le travail de son organisation non gouvernementale, The Tony Blair Institute, il a ajouté: « Nous avons actuellement un travail sur le terrain en tant qu’institut, et je pense que le gouvernement devrait faire de même – en enquêtant simplement quel est le profil, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens ne se font pas vacciner.

« Vous devez, en tant que gouvernement, sortir et essayer individuellement de persuader ces personnes.

« Si cela continue pendant un certain temps, ce sera un gros problème pour nous. »

Jusqu’à présent, 89,7% de la population âgée de 12 ans et plus a reçu au moins une dose d’un vaccin Covid.

Alors que la participation a été extrêmement élevée dans les groupes d’âge plus âgés, moins de 75 pour cent des 16-39 ans ont eu un premier jab.

Le revirement de M. Blair sur ses remarques est intervenu après qu’il a déclaré à Times Radio: « Franchement, si vous n’êtes pas vacciné pour le moment et que vous êtes éligible et que vous n’avez aucune raison de ne pas être vacciné, vous n’êtes pas seulement irresponsable, je veux dire que tu es un idiot.

« Je suis désolé, je veux dire, c’est vrai que tu l’es.

« Parce que cette variante d’Omicron est si contagieuse, si vous n’êtes pas vacciné et que vous êtes en circulation, vous allez l’avoir.

« Et cela va mettre beaucoup de pression sur les services de santé. »

Il a ajouté: « Nous ne devrions pas cibler ces personnes non vaccinées de manière brutale, mais nous devrions essayer de les poursuivre et de les persuader.

« Il peut y avoir toutes sortes de raisons mais, honnêtement, c’est dans leur propre intérêt, sans parler de l’intérêt public, qu’ils se fassent vacciner. »

Le gouvernement a lancé une série de campagnes de messages publics pour tenter d’augmenter la participation.

Un système de certification Covid a également été récemment promulgué.

Il exige que les Britanniques assistant à de grands événements présentent la preuve de deux vaccins ou d’un test de flux latéral négatif pour pouvoir entrer.