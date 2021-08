Tony Blair critique Biden sur l’Afghanistan et obtient le soutien britannique | Royaume-Uni | Nouvelles

Tony Blair critiqué pour une gifle « narcissique » en Afghanistan

Joe Biden a pris des décisions imbéciles au sujet de l’Afghanistan selon 86% des lecteurs d’Express qui ont voté dans un sondage de 5 550 personnes entre 9h le 21 août et 12h le 25 août. Le président a fait face à un raz-de-marée de critiques depuis que l’Afghanistan est tombé aux mains des talibans le 15 août. , après le retrait de la présence militaire américaine.

—————–

Dans un article d’opinion de Tony Blair, il a écrit : « Le monde est maintenant incertain de la position de l’Occident parce qu’il est tellement évident que la décision de se retirer de l’Afghanistan de cette manière n’a pas été motivée par une grande stratégie mais par la politique.

« Nous n’avions pas besoin de le faire. Nous avons choisi de le faire. Nous l’avons fait en obéissant à un slogan politique imbécile sur la fin des « guerres éternelles ».

Un lecteur d’Express a déclaré: “Il est étrange de penser que malgré la haine envers Blair, il semble avoir une meilleure compréhension du problème que Biden.”

Lorsqu’on lui a demandé la réponse de la Maison Blanche aux commentaires de M. Blair, le conseiller politique Jen Psaki a repoussé sa crédibilité en insistant sur le fait que le président est en contact avec le Premier ministre « actuel ».

Elle a déclaré : « Le président a été en contact direct avec le Premier ministre Boris Johnson, qui est l’actuel dirigeant du Royaume-Uni, et a été clair avec ses partenaires du G7 sur ses objectifs, son engagement envers la mission, les progrès que nous accomplissons. faire, et les facteurs qu’il a pris en considération.

« C’est quelque chose à propos duquel il est en contact avec les dirigeants actuels.

«Nous comprenons également que nos alliés et partenaires, et nos adversaires pour différentes raisons, ont plaidé pour que les États-Unis et nos hommes et femmes militaires restent plus longtemps.

“Mais en tant que président des États-Unis et commandant en chef de ce pays, il doit prendre en compte leur sécurité, leur sûreté, et c’est sa responsabilité.”

Êtes-vous d’accord avec les commentaires de Tony Blair sur Joe Biden ? (Image : .)

Au cours de ses six premières années de mandat, M. Blair a ordonné aux troupes britanniques de combattre à cinq reprises, plus que tout autre Premier ministre de l’histoire britannique, y compris l’Irak en 1998 et 2003, au Kosovo (1999), en Sierra Leone (2000) et en Afghanistan (2001 ).

Lorsque les attentats terroristes du 11 septembre se sont produits, tuant 2 996 personnes, M. Blair a rejoint la guerre contre le terrorisme du président George Bush en 2001, depuis lors, 457 militaires britanniques sont morts en Afghanistan.

Les invasions militaires britanniques au Moyen-Orient ont suscité une opposition publique généralisée et 139 des propres députés travaillistes de M. Blair s’y sont opposés.

De nombreux Britanniques en veulent encore à M. Blair pour sa décision.

Un lecteur a déclaré : « Tony Blair et l’Irak : une voix de sirène qui doit être ignorée, d’un type avec un bilan épouvantable.

Un autre a commenté: “Gardez le nez dehors Blair, vous avez causé plus qu’assez de problèmes, dont l’héritage nous hantera pour les décennies à venir.”

LIRE LA SUITE: Tony Blair humilié par Joe Biden après un snob en Afghanistan

Cependant, la colère de M. Blair contre le président américain trouve un écho chez les travailleurs humanitaires et les familles de militaires qui ont consacré des décennies de leur vie à établir les droits humains en Afghanistan.

Le Dr Andrew Kidd OBE, qui a géré le programme UKAid en Afghanistan pendant trois ans, a déclaré à l’Express : « Le dernier abandon double l’engagement problématique des États-Unis au cours des 20 dernières années en Afghanistan. , à juste titre, se sentir rejeté et abandonné.”

Une mère, dont le fils faisait partie des 2 300 Américains tués en Afghanistan, a déclaré que ses efforts étaient “vains” et que quitter le pays était une “retraite violente”.

Une autre mère d’un ancien combattant a déclaré au Mail : « J’ai pleuré des larmes depuis hier parce que ça fait mal de voir tout ce temps, ces efforts, ces vies, descendre dans les tubes.

“Il est difficile de croire que tous ceux qui se sont battus si dur, qui sont morts, qui ne seront plus jamais les mêmes à cause d’une maladie mentale ou de la perte d’installations ont tous été vains.”

A NE PAS MANQUER :

« La Chine doit payer ! » Les Britanniques demandent des réparations pour la pandémie

Les électeurs conservateurs promettent d’abandonner Boris si Sunak brise le triple verrouillage

Kamala Harris ferait-il un meilleur travail en tant que président américain que Joe Biden ?

Le président Joe Biden dit au monde qu’il s’en tient à sa décision de se retirer d’Afghanistan (Image: .)

Lorsque M. Biden est arrivé au pouvoir fin janvier 2021, l’ex-président Donald Trump s’était déjà mis d’accord avec les talibans pour retirer les soldats américains d’Afghanistan, et les troupes étaient déjà passées de 15 500 à 2 500.

M. Biden a expliqué dans une émission nationale qu’il avait le choix entre poursuivre le plan convenu ou renvoyer des milliers de soldats américains en Afghanistan pour intensifier la violence avec une armée talibane qui était à son apogée depuis 2001.

Le président a déclaré : « Les dirigeants politiques afghans ont abandonné et ont fui le pays.

« L’armée afghane s’est effondrée, parfois sans essayer de se battre.

« Les troupes américaines ne peuvent pas et ne doivent pas se battre dans une guerre, et mourir dans une guerre, que les forces afghanes ne sont pas disposées à combattre pour elles-mêmes.

« Nous avons dépensé plus de mille milliards de dollars. Nous avons entraîné et équipé une force militaire afghane d’environ 300 000 hommes.

« Nous leur avons donné tous les outils dont ils pouvaient avoir besoin. Nous avons payé leurs salaires, assuré l’entretien de leur armée de l’air.

“Nous leur avons donné toutes les chances de déterminer leur propre avenir, ce que nous ne pouvions pas leur fournir, c’était la volonté de se battre pour cet avenir.”

Les politiciens américains et britanniques ont été alarmés par la décision de M. Biden de rejeter la faute sur les forces afghanes qui “ne se sont pas suffisamment battues”.

Tom Tugendhat, président de la commission restreinte des affaires étrangères du Royaume-Uni, a déclaré qu’il était “extrêmement en colère” contre les critiques de M. Biden à l’encontre des soldats afghans, qualifiant ces troupes de “incroyablement courageuses” et affirmant que les États-Unis se sont retirés “comme un voleur dans la nuit” sans remettre.

Mitch McConnell, le plus haut dirigeant républicain du Congrès, a déclaré : « Je pense que l’Afghanistan est perdu. Tous les terroristes du monde applaudissent en Syrie, au Yémen, en Afrique. Ils ont vu les talibans… vaincre l’Amérique en fait.